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Подоляк заявил, что политика США привела к конфликту на Украине

Михаил Подоляк: политика США и стран Запада привела к утрате Украиной ядерного оружия
Советник главы офиса Зеленского обвинил США и ряд стран Запада в том, что они в 1994 году заставили Украину отказаться от ядерного оружия, что, по его словам, и привело к «крупной войне в Европе»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Политика США и нескольких стран Запада, вынудивших Украину отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter.

«Соединенные Штаты, к сожалению, вместе с другими западными странами призвали Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Это была неправильная политика, которая была неверно истолкована [Россией] и привела к крупной войне в Европе», — написал он.

По мнению Подоляка, единственно возможным способом обеспечить мир в Европе является вступление Украины в НАТО и «абсолютно четкая» двухпартийная поддержка в США.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения.

Документ вступил в силу в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно документу «стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины» (пункт 2 меморандума).

Украина считает, что Москва нарушает Будапештский меморандум с 2014 года, после присоединения Крыма. Еще до начала Россией спецоперации Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Тогда он подчеркнул, что если саммит не состоится или если Украине не предоставят гарантии безопасности, то Киев признает документ недействительным вместе с пунктами, которые подписали в 1994 году.

Во время обращения к россиянам 21 февраля 2022 года президент Владимир Путин сказал, что слова Зеленского о возможности пересмотра отказа Киева от ядерного оружия не являются «пустой бравадой». Он отметил, что у властей Украины есть советские ядерные технологии и средства их доставки, в том числе авиация и оперативно-тактические ракеты «Точка-У», чья дальность полета превышает 100 км. Тогда же глава государства объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР.

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Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов ранее говорил, что договоренности 1994 года были нарушены Украиной и США, а Россия полностью выполняет условия меморандума. «По меморандуму Россия подтвердила в отношении Украины свои обязательства не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств. Данное обязательство неизменно выполняется в полном объеме», — указал он. Об этом говорится в пятом пункте меморандума.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерная безопасность Будапештский меморандум Военная операция на Украине США Михаил Подоляк
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