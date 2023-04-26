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В Думе предложили наказывать за участие в иностранной НПО без регистрации

В Думу внесли проект об уголовном наказании за участие в иностранной НПО без регистрации
В Госдуму внесли проект, предусматривающий уголовное наказание за организацию работы и участие в незарегистрированной иностранной НПО, сообщил Пискарев. По его словам, проект направлен на пресечение незаконной деятельности
Государственная дума Российской Федерации, Москва
Государственная дума Российской Федерации, Москва (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Депутаты Госдумы из комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли на рассмотрение палаты пакет законопроектов, направленный на запрет участия в деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), которые не входят в соответствующий реестр. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Поправки внесли совместно с коллегами по комиссии по противодействию невмешательству — депутатами всех фракций. <…> Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей», — заявил Пискарев.

Согласно инициативе, физические и юридические лица смогут участвовать в деятельности иностранной или международной некоммерческой НПО на территории России только со дня ее внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО. За участие в работе иностранных НПО, сведения о которых не внесены в реестр, предлагается установить следующие штрафы:

  • до 5 тыс. руб. для граждан;
  • до 50 тыс. руб. для должностных лиц;
  • до 100 тыс. руб. для юрлиц;
  • для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 50 тыс. руб., с возможностью административного выдворения за пределы России.

Также законопроект предусматривает уголовную ответственность за организацию деятельности в России незарегистрированной иностранной НПО, а также за участие в ее работе для тех, кто ранее подвергался административному наказанию за это. Срок лишения свободы — до трех лет.

О том, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России может внести на рассмотрение проект о наказании за организацию в стране деятельности незарегистрированных зарубежных НПО, Пискарев сообщил 17 апреля. По его словам, депутаты изучили «подрывную работу зарубежных неправительственных организаций против России» и установили, что из 23 иностранных НПО, которые в 2022 году признали нежелательными, только одна работала через свой российский филиал.

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Парламентарий считает, что иностранные НПО, «работая на подрыв конституционных и экономических основ» России, хотят избежать внимания властей, чтобы не отчитываться о своих действиях «и, соответственно, истинных целях». Нежелание регистрироваться в России говорит о намерении организации «тайно заниматься в нашей стране незаконной деятельностью», утверждал он.

В качестве примера Пискарев привел «Форум гражданского общества Россия — ЕС», который 11 апреля признали нежелательным. По утверждению Генпрокуратуры, исследования и доклады «Форума» направлены на дискредитацию российских властей, он собирает сведения о ситуации в стране «в целях их использования в ущерб интересам России».

По словам Пискарева, сейчас в России нет правовых механизмов, чтобы пресекать «деструктивную деятельность» иностранных НПО до того, как им присвоят статус нежелательных. В марте Пискарев заявлял, что деятельность более 50 НПО направлена против России, «большая часть из них находится на довольствии бюджета США».

Список нежелательных организаций ведет Минюст, там на момент публикации 83 пункта. В 2021 году в России ужесточили наказание за сотрудничество с такими НПО, за участие в работе нежелательных организаций грозит до четырех лет тюрьмы, за организацию ее деятельности — до шести, а за сбор средств — до пяти.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
НПО уголовное наказание Госдума законопроект Василий Пискарев неправительственные организации
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