В Думе предложили наказывать за участие в иностранной НПО без регистрации

В Думу внесли проект об уголовном наказании за участие в иностранной НПО без регистрации

В Госдуму внесли проект, предусматривающий уголовное наказание за организацию работы и участие в незарегистрированной иностранной НПО, сообщил Пискарев. По его словам, проект направлен на пресечение незаконной деятельности

Государственная дума Российской Федерации, Москва (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Депутаты Госдумы из комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России внесли на рассмотрение палаты пакет законопроектов, направленный на запрет участия в деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), которые не входят в соответствующий реестр. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Поправки внесли совместно с коллегами по комиссии по противодействию невмешательству — депутатами всех фракций. <…> Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей», — заявил Пискарев.

Согласно инициативе, физические и юридические лица смогут участвовать в деятельности иностранной или международной некоммерческой НПО на территории России только со дня ее внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО. За участие в работе иностранных НПО, сведения о которых не внесены в реестр, предлагается установить следующие штрафы:

до 5 тыс. руб. для граждан;

до 50 тыс. руб. для должностных лиц;

до 100 тыс. руб. для юрлиц;

для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 50 тыс. руб., с возможностью административного выдворения за пределы России.

Также законопроект предусматривает уголовную ответственность за организацию деятельности в России незарегистрированной иностранной НПО, а также за участие в ее работе для тех, кто ранее подвергался административному наказанию за это. Срок лишения свободы — до трех лет.

О том, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России может внести на рассмотрение проект о наказании за организацию в стране деятельности незарегистрированных зарубежных НПО, Пискарев сообщил 17 апреля. По его словам, депутаты изучили «подрывную работу зарубежных неправительственных организаций против России» и установили, что из 23 иностранных НПО, которые в 2022 году признали нежелательными, только одна работала через свой российский филиал.

Парламентарий считает, что иностранные НПО, «работая на подрыв конституционных и экономических основ» России, хотят избежать внимания властей, чтобы не отчитываться о своих действиях «и, соответственно, истинных целях». Нежелание регистрироваться в России говорит о намерении организации «тайно заниматься в нашей стране незаконной деятельностью», утверждал он.

В качестве примера Пискарев привел «Форум гражданского общества Россия — ЕС», который 11 апреля признали нежелательным. По утверждению Генпрокуратуры, исследования и доклады «Форума» направлены на дискредитацию российских властей, он собирает сведения о ситуации в стране «в целях их использования в ущерб интересам России».

По словам Пискарева, сейчас в России нет правовых механизмов, чтобы пресекать «деструктивную деятельность» иностранных НПО до того, как им присвоят статус нежелательных. В марте Пискарев заявлял, что деятельность более 50 НПО направлена против России, «большая часть из них находится на довольствии бюджета США».