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Свергнутого президента Судана перевели в госпиталь перед побегом

Reuters: свергнутого президента Судана перевели в госпиталь перед нападением на тюрьму
Местонахождение бывшего президента Судана оказалось под вопросом после нападения группы неизвестных на тюрьму, где он содержался
Омар аль-Башир
Омар аль-Башир (Фото: Stephen Chernin / Getty Images)

Свергнутого президента Судана Омара аль-Башира перевели из тюрьмы в госпиталь до того, как исправительное учреждение подверглось нападению, сообщили источники Reuters.

Группа неизвестных напала на тюрьму Кобар в Хартуме 23 апреля. Местонахождение Башира оказалось под вопросом после того, как бывший министр его правительства Али Харун сообщил, что сбежал из тюрьмы вместе с рядом других бывших чиновников. И аль-Башир, и Харун разыскиваются Международным уголовным судом. Их обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.

Источник Al Jazeera сообщал, что число сбежавших в результате нападения на тюрьму исчисляется сотнями. О местонахождении аль-Башира появлялись противоречивые сведения. По информации Al Araby, полиция перевезла бывшего президента и других бывших чиновников в безопасное место.

Омар аль-Башир стал президентом Судана в октябре 1993 года. В 2019 году в результате военного переворота он был отстранен от власти и арестован. Аль-Башира признали виновным в незаконном хранении иностранной валюты и отмывании денег. Также начался судебный процесс по делу о перевороте 1989 года, который привел экс-президента к власти.

В Судане с 15 апреля идут вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Причиной стал вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграции в них RSF. Армия и Силы быстрого реагирования участвовали в двух последних переворотах в стране, но при посредничестве ООН позже согласились начать процесс передачи власти гражданским властям и провести выборы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате столкновений погибли более 400 человек, свыше 3,5 тыс. ранены. С полуночи 24 апреля стороны конфликта при посредничестве США и Саудовской Аравии договорились о прекращении огня, однако поздним вечером 25 апреля в Судане вновь вспыхнули бои.

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