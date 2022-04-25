В ООН назвали темы переговоров Гутерриша с Путиным и Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским намерен обсудить прекращение огня и оказание помощи нуждающимся украинцам, заявил в ходе брифинга официальный представитель Гутерриша Фархан Хак.
«Он [генсек ООН Антониу Гутерриш] хочет четко поговорить с лидерами обеих стран и посмотреть, какого прогресса мы можем добиться. В конечном счете наша цель — прекращение огня и улучшение положения людей на Украине» — сказал он.
Гутерриш 26 апреля приедет в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего генсека ООН примет президент Владимир Путин, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
28 апреля генсек ООН отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В обоих случаях инициатором переговоров выступил генеральный секретарь ООН. Гутерриш хочет обсудить «срочные шаги, направленные на достижение мира на Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве», ранее говорил его представитель Стефан Дюжаррик.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины 24 февраля. Украинские власти в ответ на это разорвали дипломатические отношения с Москвой, а также объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
В конце марта Минобороны России заявило о выполнении ключевых задач на киевском и черниговском направлениях и объявило о перегруппировке войск. Тогда же министр обороны Сергей Шойгу назвал главной целью операции «полное освобождение Донбасса». В середине апреля он доложил президенту Путину о взятии Мариуполя, который был блокирован почти с самого начала спецоперации.