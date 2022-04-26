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Экс-глава оператора «Роскосмоса» Дмитрий Баканов стал замглавы Минтранса

После ухода Кирилла Богданова его пост в Минтрансе займет Дмитрий Баканов, который работал в «дочке» «Роскосмоса», занимавшейся связью. Богданов объяснил свой уход словами «понял, что не чиновник»
Дмитрий Баканов
Дмитрий Баканов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Пост уволившегося заместителя министра транспорта занял Дмитрий Баканов, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Он будет курировать цифровое развитие транспортной отрасли, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее эту должность занимал Кирилл Богданов, он покинул ее в середине апреля. После его увольнения пост директора департамента цифрового развития Минтранса покинул Дмитрий Поплаухин. В пресс-службе министерства отказались комментировать, кто станет новым директором этого департамента.

Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец» — единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос». В августе 2019 года он возглавил департамент цифрового развития Минтранса и покинул эту должность в октябре прошлого года.

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О намерении Богданова уволиться источники рассказали РБК в середине апреля, причины этого решения они не сообщили (он занимал этот пост с конца декабря 2020 года). 18 апреля Богданова освободили от должности с формулировкой «по его просьбе».

По словам Богданова, он ушел из Минтранса по собственному желанию. «Я понял, что не чиновник, увы», — сказал он РБК.

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Минтранс спутниковая система «Гонец» Роскосмос назначение
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