Экс-глава оператора «Роскосмоса» Дмитрий Баканов стал замглавы Минтранса
Пост уволившегося заместителя министра транспорта занял Дмитрий Баканов, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Он будет курировать цифровое развитие транспортной отрасли, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Ранее эту должность занимал Кирилл Богданов, он покинул ее в середине апреля. После его увольнения пост директора департамента цифрового развития Минтранса покинул Дмитрий Поплаухин. В пресс-службе министерства отказались комментировать, кто станет новым директором этого департамента.
Баканов возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец» — единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос». В августе 2019 года он возглавил департамент цифрового развития Минтранса и покинул эту должность в октябре прошлого года.
О намерении Богданова уволиться источники рассказали РБК в середине апреля, причины этого решения они не сообщили (он занимал этот пост с конца декабря 2020 года). 18 апреля Богданова освободили от должности с формулировкой «по его просьбе».
По словам Богданова, он ушел из Минтранса по собственному желанию. «Я понял, что не чиновник, увы», — сказал он РБК.