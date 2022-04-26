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Война санкций ,  
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PGNiG сообщила о решении «Газпрома» остановить поставки газа Польше

PGNiG: «Газпром» сообщил Польше о полной приостановке поставок газа
Польская PGNIG сочла остановку поставок «Газпромом» нарушением контракта и намерена предъявить претензии
«Газпром» GAZP ₽225,85 +9,45% Купить
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польская энергетическая компания PGNiG получила письмо от «Газпрома», в котором говорится о полной приостановке поставок по Ямальскому контракту. Об этом сообщается на сайте компании.

«В настоящее время все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом. Компании контролируют ситуацию и готовятся к различным сценариям», — говорится в сообщении.

PGNiG сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании, передает Interia.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Соглашение PGNiG с «Газпромом» истекает в конце 2022 года. В начале февраля Варшава сообщила, что PGNiG не собирается заключать новый долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки российского газа.

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Ранее о том, что Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, сообщали портал Onet и агентство Bloomberg. Тем не менее в «Газпроме» не подтвердили эту информацию и напомнили, что у Польши остался один день для оплаты газа.

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Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 26 апреля заявил, что Варшава отказывается платить за поставки газа из России рублями и готова ко всем возможным рискам. Он добавил, что Польша может даже самостоятельно отключиться от подачи газа «в любой момент».

В этот же день МИД Польши ввел санкции против российских кампаний, в том числе против «Газпрома», НОВАТЭКа и Novatek Green Energy.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран, в том числе для стран Евросоюза. Новая схема оплаты газа начала действовать с 1 апреля.

Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои. Так, некоторые страны ЕС сообщили, что не намерены платить за газ в рублях. Французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц отмечали, что это требование нарушает контракты.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Польша Россия поставки газа PGNiG Газпром
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