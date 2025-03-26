Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, есть пострадавшие.

Взрывы были слышны в том числе в Киевском районе города.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.