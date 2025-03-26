Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, есть пострадавшие.
Взрывы были слышны в том числе в Киевском районе города.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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