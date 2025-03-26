 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, есть пострадавшие.

Взрывы были слышны в том числе в Киевском районе города.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Люди в бомбоубежище&nbsp;

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Харьков взрывы
Материалы по теме
В Запорожье, Одессе и Кременчуге прогремели взрывы
Политика
В Одессе прогремели взрывы
Политика
В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Еврейский конгресс возглавил бизнесмен ГенцисОбщество, 00:43
Макрон назвал вопрос санкций частью урегулирования на УкраинеПолитика, 00:43
Рютте заявил, что НАТО вправе реагировать на требования РоссииПолитика, 00:17
Третья ученица Плющенко сменит паспорт. Как развивалась карьера ЖилинойСпорт, 00:00
Счетная палата назвала барьеры для господдержки проектов техсуверенитетаЭкономика, 00:00
Власти обсудят ограничение срока банковских карт для иностранцевФинансы, 00:00
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городеПолитика, 26 мар, 23:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рютте заявил о гибели четверых пропавших на учениях в Литве военных СШАПолитика, 26 мар, 23:37
Майонез и свиньи: чем известен основатель «Русагро» Вадим МошковичБизнес, 26 мар, 23:09
Куйвашева освободили с поста губернатора Свердловской областиПолитика, 26 мар, 23:07
Бессент заявил, что смягчение или усиление санкций зависит от РоссииПолитика, 26 мар, 23:03
Гладков объявил о выплатах жителям белгородского приграничьяПолитика, 26 мар, 22:50
Хинштейн заявил, что Апачев не сможет бесконечно бегать от полицииПолитика, 26 мар, 22:17
Эксперты оценили перспективы акций «Русагро» после резкого паденияИнвестиции, 26 мар, 22:03