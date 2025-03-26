Politico узнало об ударе Испании и Италии по усилиям ЕС помочь Украине

Южные страны Европы отвергли план председателя Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов через кредиты. По словам источников Politico, они опасаются, что такие кредиты увеличат их собственную долговую нагрузку

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Власти Италии, Испании и Франции по-прежнему не готовы согласовать стратегию по увеличению расходов на оборону Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на источники. Их отказ угрожает сорвать план Брюсселя по наращиванию поставок европейского оружия Украине.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму €800 млрд (RearArm Europe). Он предусматривает привлечение €150 млрд в виде кредитов на закупку средств ПВО, беспилотников и другого оружия, в том числе для Украины. Однако Италия, Испания и Франция отказываются поддержать стратегию главы ЕК, «опасаясь увеличения и без того тяжелого долгового бремени», отмечает Politico.

Вместо этого страны юга Европы настаивают на выпуске так называемых оборонных облигаций, финансируемых за счет общих заимствований ЕС на рынках капитала, которые должны быть единогласно одобрены 27 странами блока. Но северные члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, опасаются, что выпуск общих облигаций может создать прецедент для взаимного погашения долгов.

Некоторые собеседники Politico предполагают, что Испания и Италия тянут время в надежде, что фон дер Ляйен смягчит свою позицию по оборонным облигациям перед следующим саммитом лидеров ЕС в июне.

Призыв к укреплению обороноспособности Европы прозвучал после того, как президент Дональд Трамп заявил о намерении сократить обязательства США по обеспечению европейской безопасности. Он также призвал ЕС нарастить финансирование Украины. Однако европейским странам, скорее всего, не хватит средств и «политической воли», чтобы предоставить Украине такую же весомую поддержку, которую оказывали США, пишет The New York Times.

Газета напоминает, что страны Европы до сих пор не согласовали план верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, предусматривавший предоставление Украине помощи на €40 млрд. По словам собеседника издания, Италия, Словакия и Франция также отвергли ее предложение об оказании военной помощи Киеву на сумму €5 млрд. Страны настояли на том, чтобы помощь оказывалась на двусторонней и добровольной основе.

По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, для развития оборонных возможностей Европе может потребоваться более десяти лет. На планах негативно отразятся существующие уже сейчас задержки в поставках, а также нехватка специалистов.