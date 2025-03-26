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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WSJ увидела «конец эйфории» бизнеса США из-за внешней политики Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
После рекордного скачка индексов фондовых рынков США из-за возвращения Трампа наступило разочарование — инвесторы шокированы тарифной войной против важнейших экономических партнеров, ссорой с Зеленским и словами о Канаде
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Гендиректора корпораций и лоббисты в США всерьез обеспокоены внешней политикой президента Дональда Трампа, которую они считают бессистемной. Бизнесмены регулярно звонят членам президентской команды, пишет The Wall Street Journal в материале с заголовком «Эйфория корпоративной Америки по поводу «золотого века» Трампа сменяется разочарованием».

Белый дом внимательно относится к опасениям бизнеса, однако источники не уверены, что Трампа убедили аргументы в пользу умеренного и целенаправленного подхода. В предвыборных речах он неоднократно восхищался функционалом пошлин, но инвесторы и крупные компании предполагали, что Трамп ослабит риторику и сосредоточится в первую очередь на стимулировании экономического роста, целевых пошлинах против Китая и поддержке важных отраслей — это больше бы походило на его первый срок.

WSJ напоминает, что накануне и в первые недели второго президентского срока Трампа индексы американских фондовых рынок показали оптимистичный рост. Однако вслед за началом тарифной войны с крупнейшими торговыми партнерами США — Канадой и Мексикой — эти достижения сошли на нет. Со временем рынок частично отыграл падение, но на 2 апреля республиканец готовит новый пакет взаимных пошлин.

Помимо тарифных вопросов, инвесторы были застигнуты врасплох враждебностью Трампа по отношению к Канаде, к которой не было столько внимания в его предвыборных речах. Затем мировые рынки были шокированы последствиями визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом, переросшего в перепалку.

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Трамп после избрания создавал впечатление, что его политика будет «ориентированной исключительно на экономический рост», но движение пошло в обратном направлении, объяснил специалист по глобальным процентным ставкам в Columbia Threadneedle Investments Эд Аль-Хуссейни.

Экономический ущерб от пошлин может в конечном счете заставить Трампа изменить политику, основанную на предположении, что экономика США может увеличиться лишь экспортируя больше, чем импортирует, предположил Майкл Стрейн, руководитель исследований экономической политики в Американском институте предпринимательства. По его мнению, Трамп — «истинный меркантилист, и он просто не поверит прогнозам о том, насколько все может быть плохо».

«Ему нужно положить руку на горячую плиту и подержать ее там, пока сможет терпеть. Вопрос в том, как долго это продлится?», — задался вопросом Стрейн.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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