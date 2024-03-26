Задержание чиновников Минэка и обыски в особняке. Видео
Силовики задержали чиновников министерства экономического развития, которые по версии следствия входили в преступную группу. Они помогли прекратить действие лицензии организации, занимающейся добычей воды в Минеральных Водах. Также силовики пришли с обысками к «бизнесменам» в Ставропольском крае — на кадрах виден особняк и гараж с дорогими машинами.
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