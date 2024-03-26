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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Reuters сообщил о поездке двух напавших на «Крокус» в Турцию перед атакой

Reuters: двое напавших на «Крокус» ездили в Турцию незадолго до теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Двое из нападавших покинули Турцию и отправились в Москву одним и тем же рейсом 2 марта, рассказал агентству источник в турецкой службе безопасности

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы перед атакой ненадолго ездили в Турцию, чтобы «продлить разрешение на пребывание в России», об этом Reuters рассказал источник в турецкой службе безопасности, сообщает Sky News.

По словам собеседника, двое из нападавших покинули Турцию и отправились в Москву одним и тем же рейсом 2 марта. Он отметил, что ордеров на арест этих лиц не было, поэтому он они могли свободно перемещаться между странами.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

24 марта Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четырех фигурантов дела о теракте: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Им предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК). ФСБ сообщала о задержании 11 человек, четырех из них спецслужба назвала непосредственными участниками нападения.

Накануне суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела: обвиняемых Аминчона и Диловара Исломовых (последний был владельцем белого Renault, на котором приехали и скрылись террористы), а также подозреваемого в причастности к теракту Исмоила Исломова. Глава СК Александр Бастрыкин пояснил, что трое фигурантов предоставили квартиру и машину исполнителям теракта.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в здание «Крокуса» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Затем они подожгли концертный зал, он полностью выгорел. Огнем было охвачено почти 13 тыс. кв. м. Из-за пожара обрушилась крыша.

По последним данным, жертвами атаки на «Крокус Сити Холл» стали 139 человек, более 180 пострадали.

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Елена Чернышова
«Крокус Сити Холл» теракт
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