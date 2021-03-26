Кремль ответил на слова Макрона о новом типе мировой войны

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Российские власти «абсолютно не согласны» с тем, что Россия и Китай ведут «какую-то войну» или используют тему вакцин от коронавируса как инструмент влияния, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Журналисты попросили его прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона об угрозе «мировой войны нового типа» из-за действий Москвы и Пекина в области вакцин.

Песков сказал, что Москва высоко ценит «доверительный диалог между Макроном и Путиным», а также готовность и желание французского лидера «самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога».

Но слова Макрона о войне и вакцинах «относятся к сфере наших абсолютных разногласий», добавил пресс-секретарь президента. «Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну или используют вакцинную проблематику в качестве инструмента влияния», — отметил он.

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