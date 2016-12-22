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Российских послов в Латвии, Литве, Эстонии и Польше вызвали в МИД
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Российских послов в Латвии, Литве, Эстонии и Польше вызвали в МИД
Отравление Скрипаля в Британии, 12:29
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Российских послов в Латвии, Литве, Эстонии и Польше вызвали в МИД
Российских послов сразу в четырех европейских государствах вызвали в МИД. Ранее The Times писала о готовности 20 стран ЕС выдворить российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Послы России сразу в четырех государствах вызваны в Министерства иностранных дел, сообщают агентства.

Посол в Польше вызван в МИД к 13:00 по мск, сказал «РИА Новости» пресс-секретарь посольства Владимир Александров. ​Кроме того, послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны во внешнеполитические ведомства этих республик, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов вызван к 15:00 по мск, посол в Эстонии Александр Петров вызван также к 15:00 по мск. В местный МИД вызван и посол в Литве Александр Удальцов.

Российские посольства в Латвии и Польше подтвердили РБК, что руководителей дипмиссий вызвали в МИД. Представитель посольства в Таллине сказал РБК, что не обладает такой информацией.

По итогам визита в МИД Польши Сергей Андреев отказался давать комментарии журналистам. «Решение принято. О нем сообщит польская сторона», — сказал он. Речь идет о высылке дипломатов, уточняет «РИА Новости».

Ранее британская газета The Times сообщала, что до 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов в качестве ответа на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», заявляла премьер-министр Британии Тереза Мэй. Президент Владимир Путин говорил, что у России химического оружия нет.

По данным CNN, среди стран, готовых к выдворению российских дипломатов, — Германия, Франция, Дания, Латвия, Эстония, Чехия, Нидер​ланды, Болгария, Ирландия. Предполагалось, что раунд выдворений начнется в понедельник, 26 марта.

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Александр Атасунцев.
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