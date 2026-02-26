В суд Москвы поступило новое дело о госизмене

Фигуранта по фамилии Стигал просят арестовать по статье о госизмене. Подробностей дела нет. В 2024 году США обвинили его однофамильца Тима Стигала в мошенничестве и назначили награду в $1 млн за помощь в поимке

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело о государственной измене, следует из карточки.

Дело по ст. 275 УК. в отношении Стигала Т. В. зарегистрировано 26 февраля, эта статья предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стигалу просят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подробности о личности фигуранта и сути дела в карточке не приводятся.

В январе 2024 года Тиму Стигалу, фамилия и инициалы которого совпадают с данными в картотеке судов Москвы, предъявили в США обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По версии американских прокуроров, с апреля 2014 по март 2016 года он участвовал в заговорах «с целью торговли украденной информацией платежных карт», принадлежащих клиентам как минимум трех различных компаний на территории Соединенных Штатов. Секретная служба США назначила награду в $1 млн за информацию, которая помогла бы задержать Стигала.

Несколько месяцев спустя присяжные в штате Мэриленд заочно обвинили россиянина по имени Амин Тимович Стигал в попытке взломать и уничтожить компьютерные системы ряда правительственных учреждений Украины и ее союзников. По версии властей США, Стигал и его сообщники в январе 2022 года атаковали операционные системы и выложили в открытый доступ украденные личные данные граждан Украины. Минюст США утверждал, что они действовали в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением российского Генштаба. Амин Стигал включен в список самых разыскиваемых лиц ФБР.

Тимур и Амин Стигалы — отец и сын, сообщали «Известия» в августе 2025 года. Стигал-старший в разговоре с изданием заявил, что специализируется на «технологиях достижения целей политическими и иными методами, что иногда включает и использование данных, полученных кибертехническим путем». Он также отмечал, что «пересекался с отдельными представителями разведки», военными, политиками и активистами, но это было взаимодействие в рамках обменом информацией, писало издание.

Амин Стигал заявил «Известиям», что его «обвинили в том, что [он] не делал». Стигал-старший говорил, что сведения об участии его сына в преступной деятельности не соответствуют действительности.

ТАСС в декабре 2025 года назвал Тимура Стигала политтехнологом и главным редактором портала «Викиликс 2.0» — перезапуске проекта WikiLeaks «в обновленном формате под российской юрисдикцией».