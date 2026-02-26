Военные заявили о перехвате дрона, летевшего к атомному авианосцу Франции
Шведские военные перехватили беспилотник, летевший в сторону французского атомного авианосца «Шарль де Голль», сообщает BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции.
По его данным, дрон был замечен примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где сейчас находится авианосец. Это произошло в среду, 25 февраля.
В Вооруженных силах Швеции сообщили, что «приняли контрмеры для нейтрализации беспилотника, впоследствии связь с ним была потеряна», передает канал SVT.
Кроме того, по данным шведской береговой охраны, в Мальмё обнаружили утечку топлива, но ее причины пока неизвестны. В прокуратуре сообщили, что в порту также пришвартованы два нефтяных танкера, не приведя других деталей. Береговая охрана начала предварительное расследование.
«Шарль де Голль» — флагман ВМС Франции и крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. Его длина составляет чуть более 260 м, на борту обычно находятся несколько тысяч военнослужащих и около 30 боевых самолетов.
Авианосец в конце января отбыл из Тулона для участия в учениях «Орион-26» и продлил свою миссию «Лафайет-26» в Северной Атлантике. Как ожидается, она продлится до мая, в ее рамках «Шарль де Голль» примет участие в маневрах НАТО «Балтийский часовой» в Балтийском море. В преддверии учений 25 февраля авианосец прибыл в Мальмё.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу