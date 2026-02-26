Военные заявили о перехвате дрона, летевшего к атомному авианосцу Франции

Шведские военные заметили беспилотник в 10 км от порта Мальмё, где находится флагман ВМС Франции, авианосец «Шарль де Голль», и «нейтрализовали» дрон

Французский авианосец «Шарль де Голль» в Мальмё, Швеция (Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters)

Шведские военные перехватили беспилотник, летевший в сторону французского атомного авианосца «Шарль де Голль», сообщает BFMTV со ссылкой на командование Вооруженных сил Франции.

По его данным, дрон был замечен примерно в 10 км от шведского порта Мальмё, где сейчас находится авианосец. Это произошло в среду, 25 февраля.

В Вооруженных силах Швеции сообщили, что «приняли контрмеры для нейтрализации беспилотника, впоследствии связь с ним была потеряна», передает канал SVT.

Кроме того, по данным шведской береговой охраны, в Мальмё обнаружили утечку топлива, но ее причины пока неизвестны. В прокуратуре сообщили, что в порту также пришвартованы два нефтяных танкера, не приведя других деталей. Береговая охрана начала предварительное расследование.

«Шарль де Голль» — флагман ВМС Франции и крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. Его длина составляет чуть более 260 м, на борту обычно находятся несколько тысяч военнослужащих и около 30 боевых самолетов.

Авианосец в конце января отбыл из Тулона для участия в учениях «Орион-26» и продлил свою миссию «Лафайет-26» в Северной Атлантике. Как ожидается, она продлится до мая, в ее рамках «Шарль де Голль» примет участие в маневрах НАТО «Балтийский часовой» в Балтийском море. В преддверии учений 25 февраля авианосец прибыл в Мальмё.