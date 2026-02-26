 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В США задержали экс-пилота ВВС по обвинению в обучении китайских военных

Фото: Katelynn Jackson / Getty Images
Фото: Katelynn Jackson / Getty Images

Министерство юстиции США сообщило о задержании бывшего пилота и офицера ВВС — 65-летнего Джеральда Эдди Брауна-младшего — по обвинению в незаконном предоставлении «оборонных услуг» китайским военнослужащим.

Карьера Брауна в ВВС длилась 24 года, он ушел в отставку около 30 лет назад, ранее руководил боевыми подразделениями и секретными частями, связанными с системами доставки ядерного оружия.

США сняли обвинения в контрабанде червей с трех китайских ученых
Общество
Фото:Ken Wolter / Shutterstock

По данным Минюста, Браун с августа 2023 года обучал китайских пилотов боевых самолетов без необходимой лицензии Госуддепартамента, что противоречит Закону о контроле за экспортом вооружений (AECA).

В официальном заявлении помощник генпрокурора по нацбезопасности Джон Эйзенберг подчеркнул, что обучение иностранных военных без разрешения является незаконным. «Отдел национальной безопасности будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для защиты наших военных преимуществ и привлечения к ответственности тех, кто нарушает закон о контроле за экспортом вооруженных сил», — сказал он.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Минюст США Китай военные обучение
