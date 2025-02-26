Президент Гвинеи-Бисау приветствовал Путина словами «спасибо, брат»

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В Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

«Уважаемый господин президент, мы очень рады вас видеть, добро пожаловать», — обратился к коллеге Путин.

«Спасибо, брат, дорогой Путин», — ответил ему Умару Сисоку Эмбало.

В ходе переговоров российский президент отметил, что экономические связи между странами «нуждаются во внимательном отношении с обеих сторон», и сообщил, что многие российские компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау.