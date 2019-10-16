Эксперты при главе ЦИК предложили поменять законы о выборах

Также предлагается реформировать муниципальный фильтр. По действующему закону кандидат в губернаторы обязан собрать от 5 до 10% подписей муниципальных депутатов из не менее чем 3/4 муниципалитетов региона, чтобы участвовать в выборах. Эксперты предлагают снизить требуемую долю подписей до 1%, отменить требование о 3/4 муниципалитетов и снять запрет для муниципальных депутатов поддерживать нескольких кандидатов.

Памфилова в своих инициативах предлагала снизить фильтр до 5%. Весной законопроект с аналогичной инициативой в Госдуму внесла фракция ЛДПР, в середине сентября «Справедливая Россия» разработала инициативу об отмене муниципального фильтра для парламентских партий.

Смягчение требований к числу подписей и их географии разумно, прокомментировал инициативу политолог Ростислав Туровский. Предложение разрешить местным депутатам подписываться за нескольких выдвиженцев эксперт считает неправильным. «Тогда муниципальные депутаты бросятся в другую крайность и начнут подписываться за всех, кто хорошо попросит, надавит или заплатит», — пояснил Туровский РБК.

Что еще предлагала Элла Памфилова Изменить статус избирательных комиссий муниципальных образований и порядок избрания их руководителей

Установить персональную ответственность председателей избиркомов

Изменить муниципальный и подписной фильтры

Отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения.

Места для подписей и прозрачность работы графологов

Собирать подписи избирателей для муниципальных выборов эксперты предлагают в специально установленных местах под контролем избиркомов. Также они предложили организовать сбор подписей в электронном виде через портал «Госуслуг». «При этом обе предложенные процедуры желательно совместить, то есть предоставить избирателям по их личному выбору возможности поставить подпись в определенном месте или через электронный сервис», — говорится в записке.

Еще одно предложение — установить предел в 0,5% подписей от числа избирателей для выдвижения в депутаты (сейчас — 3%). Если подписи будут собираться в специальных помещениях или в электронном виде, то можно снизить требуемое количество до 0,1% подписей от числа избирателей в округе, считают эксперты.

Также авторы записки видят необходимость сократить перечень оснований для признания подписи недействительной. Для этого предлагается отказаться от нормы, по которой избиратель сам вносит дату в подписной лист, а также разрешить сборщикам подписей заполнять сведения об избирателях (сейчас это обязан делать избиратель).

Эксперты считают, что нужно установить разные правила в отношении недействительных и недостоверных подписей. К недостоверным подписям предлагается отнести все подписи, в отношении которых можно точно установить, что они подделаны. К ним же относятся подписи, поставленные умершими или несуществующими избирателями. Недостоверными подписи признаются по решению почерковеда (ранее эксперты объясняли РБК, что его заключение почти невозможно оспорить). Поэтому для почерковедческий экспертизы должна быть методика, доступная для общественности и экспертного сообщества. Их заключения должны содержать обоснования, которые можно было бы проверить, уверены эксперты при главе ЦИК.

На предмет недостоверности предлагается проверять 10% подписей. До того же уровня — 10% — предлагается сократить допустимый процент фальсифицированных подписей (сейчас — 20%) и увеличить допустимый избыток представляемых подписей до 20% (сейчас 10% на региональных выборах и 5% — на федеральных).

Эксперты также указывают, что необходимо четко оговорить в законе, что если кандидата не известили о каких-то устранимых недостатках в его документах, то эти недостатки не могут быть основанием ни для отказа в регистрации, ни для отмены регистрации.Также нужно установить, что кандидат имеет право донести в избирательную комиссию любой недостающий документ, кроме некоторых специально перечисленных (к примеру, заявления о согласии баллотироваться).

Также для всех методов проверки должны быть обеспечены возможности контроля как со стороны представителей кандидата, чьи подписи проверяются, так и со стороны представителей иных кандидатов.

Вероятность одобрения предложений в ЦИК

Предложения экспертов — не первая подобная инициатива, напомнил политолог Туровский. Каждый раз предложения немного модифицируют, но политической поддержки экспертные инициативы так и не получили, сказал он. «На мой взгляд, причина в том, что эти инициативы не согласуются с интересами тех, кто участвует в принятии решений, причем не только с Кремлем и «Единой Россией», но и с партиями парламентской оппозиции, — убежден эксперт. — Последние, например, выступают за освобождение от муниципального фильтра, это для них фундаментальный вопрос, но в данном предложении этого нет».

Собеседник РБК в аппарате Центризбиркома посчитал, что предложения «выглядят хорошо, но вряд ли будут активно поддержаны ЦИК». «Памфилова продавливает собственную повестку, и более радикальные [предложения] ей ни к чему», — сказал он. Предложения экспертной группы поддержали четверть членов научно-экспертного совета при Центризбиркоме.