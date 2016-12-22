Памфилова удивилась низкой явке кандидатов на первые предвыборные дебаты

На дебаты, которые транслировала радиостанция «Радио России», пришел только один кандидат в президенты, еще троих представляли доверенные лица. Глава ЦИК напомнила, что кандидаты жаловались на нехватку эфирного времени

Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

На первые предвыборные дебаты, которые прошли 26 февраля в эфире радиостанции «Радио России», из кандидатов явился только Владимир Жириновский, другие были представлены доверенными лицами, и это «очень странно», заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить», — сказала она, добавив, что у Центризбиркома нет права «администрировать кандидатов».

Секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что в дебатах должны были участвовать четверо кандидатов, но трое в итоге были представлены доверенными лицами, лично присутствовал только лидер ЛДПР.

Согласно расписанию на сайте «Радио России», дебаты шли с 13:10 до 14:00. В них помимо Жириновского участвовали доверенные лица Павла Грудинина (Нина Останина), Ксении Собчак (Елена Лукьянова) и Бориса Титова (Сергей Демин), передавал ТАСС.

В соответствии с ФЗ «О выборах президента Российской Федерации», кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц, они обязаны зарегистрироваться в Центризбиркоме. Они «осуществляют агитационную деятельность в пользу назначивших их кандидата». При этом ст. 52 того же закона определяет, при каких обстоятельствах доверенные лица могут заменять кандидата в «совместном агитационном мероприятии, проводимом на канале общероссийской государственной организации телерадиовещания»: это невозможность кандидата участвовать в связи с выполнением должностных обязанностей или болезнью.