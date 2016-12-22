В Молдавии отредактировали пост Додона про «лжеучения» в Facebook

В сообщение на странице президента Молдавии, в котором гендерное равенство и либерализм были названы «лжеучениями», закралась ошибка, «достойная сожаления», заявил пресс-секретарь главы государства

Игорь Додон (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Сообщение в социальной сети Facebook, размещенное от имени президента Молдавии Игоря Додона, о «лжеучениях» — гендерном равенстве, либерализме и толерантности — было отредактировано. Об этом написал его пресс-секретарь Иван Чебан на своей странице в Facebook. По его словам, публикация, которая возмутила общественность, не была согласована с президентом.

«К сожалению, насыщенная программа президента не позволяет ему лично каждый раз администрировать свою страницу в Facebook. В этот раз в текст, который не был согласован с главой государства, закралась ошибка, достойная сожаления», — написал он.

Он также добавил, что тезис, «который задел чувства отдельных групп общества», был удален из сообщения на странице президента. «Приношу свои извинения тем, кто почувствовал себя ущемленным ошибкой, закравшейся в этот пост в социальных сетях», — заключил Чебан.

По данным местного новостного ресурса Adevarul.md, Игорь Додон 25 февраля поздравил граждан страны с местным праздником Торжества Православия на своей странице в Facebook.

По данным издания, в сообщении было сказано, что молдаване — православные люди, которые сохраняли и пропагандировали эту веру на протяжении веков.

«Сегодня, как и многие годы назад, нас пытаются увлечь новыми лжеучениями, такими как либерализм, толерантность, гендерное равноправие. Нам пытаются внушить, что наша православная вера, наши традиционные семейные ценности — пережиток прошлого», — говорилось в сообщении на странице президента Молдавии.

скриншот из «истории редактирования» публикации Игоря Додона в Facebook

Сейчас эта часть сообщения удалена, и пост стал гораздо короче.

«Хочу поздравить всех православных верующих Молдовы с праздником Торжества Православия. Желаю всем мира и добра, а тем, кто соблюдает пост,​ — крепости духa», — говорится в нем.