В Молдавии отредактировали пост Додона про «лжеучения» в Facebook

Сообщение в социальной сети Facebook, размещенное от имени президента Молдавии Игоря Додона, о «лжеучениях» — гендерном равенстве, либерализме и толерантности — было отредактировано. Об этом написал его пресс-секретарь Иван Чебан на своей странице в Facebook. По его словам, публикация, которая возмутила общественность, не была согласована с президентом.
«К сожалению, насыщенная программа президента не позволяет ему лично каждый раз администрировать свою страницу в Facebook. В этот раз в текст, который не был согласован с главой государства, закралась ошибка, достойная сожаления», — написал он.
Он также добавил, что тезис, «который задел чувства отдельных групп общества», был удален из сообщения на странице президента. «Приношу свои извинения тем, кто почувствовал себя ущемленным ошибкой, закравшейся в этот пост в социальных сетях», — заключил Чебан.
По данным местного новостного ресурса Adevarul.md, Игорь Додон 25 февраля поздравил граждан страны с местным праздником Торжества Православия на своей странице в Facebook.
По данным издания, в сообщении было сказано, что молдаване — православные люди, которые сохраняли и пропагандировали эту веру на протяжении веков.
«Сегодня, как и многие годы назад, нас пытаются увлечь новыми лжеучениями, такими как либерализм, толерантность, гендерное равноправие. Нам пытаются внушить, что наша православная вера, наши традиционные семейные ценности — пережиток прошлого», — говорилось в сообщении на странице президента Молдавии.
Сейчас эта часть сообщения удалена, и пост стал гораздо короче.
«Хочу поздравить всех православных верующих Молдовы с праздником Торжества Православия. Желаю всем мира и добра, а тем, кто соблюдает пост, — крепости духa», — говорится в нем.