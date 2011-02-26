Президент Карачаево-Черкессии ушел в отставку

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий президента Карачаево-Черкесской Республики Бориса Эбзеева. Об этом сообщает пресс-служба главы Российского государства. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий президента Карачаево-Черкесской Республики Бориса Эбзеева. Об этом сообщает пресс-служба главы Российского государства. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Как говорится в сообщении Кремля, Б.Эбзеев написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Д.Медведев принял его отставку.

Временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкессии на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента Республики, назначен Темрезов Рашид Бориспиевич.

Напомним, Б.Эбзеев занимал пост президента Карачаево-Черкессии с 5 августа 2008г., срок его полномочий должен был истечь в 2013 году. С 16 июня 2010г. он также является членом президиума Госсовета РФ.

Р.Темрезов - генеральный директор ОАО "Электро-техническая компания", входит в президентский кадровый резерв. Во время думских выборов 2007г. был председателем регионального отделения партии "Справедливая Россия". С января 2010г. является начальником ФГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики Федерального дорожного агентства".