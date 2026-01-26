 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд США поставил точку в споре хасидов и России о «библиотеке Шнеерсона»

В США в пользу России решили дело о «библиотеке Шнеерсона» и штрафе $175 млн
Верховный суд США постановил закрыть дело о передаче Россией еврейской общине «Хабад» «библиотеки Шнеерсона», отказав в этой претензии, поскольку суды в Штатах не имеют юрисдикции в отношении Москвы. Также отменен штраф $175 млн
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Верховный суд США отказался пересматривать решение о закрытии дела в отношении России, связанного с требованиями американской еврейской общины любавичских хасидов «Хабад» («Агудас Хасидей Хабад») передать ей так называемую «библиотеку Шнеерсона» и введенными из-за отказа это сделать штрафами на сумму $175 млн. Об этом сообщила юридическая фирма Marks & Sokolov, которая представляет интересы России и «связанных с ней государственных структур».

«Библиотека Шнеерсона» — это собрание редких книг и документов, касающихся истории хасидов — ортодоксального течения в иудаизме, возникшего в XVIII в. на территории Российской империи. Центр движения находился в местечке Любавичи Могилевской губернии Российской империи (сейчас — Смоленская область).

После революции 1917 года коллекция перешла в собственность Государственной библиотеки СССР, а ее владелец раввин Йосеф Шнеерсон был выслан из Советского Союза в 1927-м. Позднее его коллекция была захвачена нацистскими властями, а в 1945 году возвращена в СССР. Сейчас библиотека находится в столичном Еврейском музее, а документы, изъятые у гестапо, — в Российском военном архиве в Москве. В Marks & Sokolov отметили, что оба музея открыты для всех.

Движение хасидов настаивало на передаче коллекции Шнеерсона ему. Шестилетний судебный процесс, из которого Россия в одностороннем порядке вышла в 2009 году, завершился решением суда округа Колумбия в пользу «Хабада» в 2010-м. Суд обязал Россию передать коллекцию хасидам. За отказ от выполнения обязательств был установлен штраф $50 тыс. за каждый день просрочки.

Россия потребовала отозвать из суда США иск о царском долге на $225 млрд
Финансы
Фото:Фрагмент облигации / РИА Новости

В 2016 году «Хабад» решил добиться ареста российских активов, чтобы взыскать штраф, писал РБК. Для этого движение потребовало раскрытия информации об имуществе России в США, уже заблокированного в рамках санкций. Однако Белый дом счел, что «Хабад» не вправе добиваться раскрытия этой информации.

Американские власти отмечали, что эти активы нельзя взыскать в качестве штрафа, поскольку закон США о суверенном иммунитете иностранных государств (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA) исключает возможность взыскания денежных штрафов с иностранных государств. Также FSIA подразумевает, что на собственность иностранных государств в США распространяется судебный иммунитет.

Кроме того, Белый дом подчеркнул, что решения о взыскании штрафов не подлежат исполнению за пределами США, поскольку это «противоречит международному праву и правоприменительной практике». В Вашингтоне также сочли, что попытки взыскать штраф с Москвы могут навредить внешнеполитическим интересам США.

Как сообщили в Marks & Sokolov, в 2024 году Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что американские суды не обладают юрисдикцией в отношении Российской Федерации в соответствии с Законом об иностранном суверенном иммунитете, когда спорная собственность находится в России. Тем же решением суд постановил отменить штраф в размере $175 млн. Верховный суд США отказался пересматривать вердикт Апелляционного суда округа Колумбия и постановил закрыть дело «Агудас Хасидей Хабад» против Российской Федерации», говорится в релизе юридической фирмы.

«Это явная победа Российской Федерации, положившая конец многолетним попыткам использовать суды США для установления юрисдикции в отношении культурных ценностей, находящихся в России, что является посягательством на ее суверенный иммунитет», — приводятся в сообщении слова управляющего директора Marks & Sokolov Брюса Маркса.

По его словам, «связанные с Российской Федерацией организации, такие как Российская государственная библиотека и Российские военные архивы, также могут добиваться отмены санкций и претензий к ним».

