Россия потребовала отозвать из суда США иск о царском долге на $225 млрд

Фото: Фрагмент облигации / РИА Новости
Российская Федерация отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года, заявил РБК партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков по иску американского инвестфонда Noble Capital.

«Этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», — отметил он.

Российская Федерация, по слова Соколова, потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. «Если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act)», — заключил юрист.

Американский инвестфонд потребовал с России $225 млрд по имперским долгам
Фото:Rsooll / Shutterstock

Иск в федеральный суд США подал инвестиционный фонд Noble Capital, требуя $225 млрд по обязательствам по облигациям, которые были выпущены Российской империей в 1916 году. Ответчиками указаны Российская Федерация, Минфин, Банк России и Фонд национального благосостояния. Истец настаивает, что является законным владельцем облигаций на $25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York. По версии фонда, несмотря на отказ советской власти от внешнего долга в 1918 году, обязательства перед американскими инвесторами не были прекращены, поэтому долги должна унаследовать Россия.

Материал дополняется

Авторы
Георгий Недогибченко
