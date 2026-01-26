 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Талибы предложили США сделку в обмен на свободу переводчика бен Ладена

Переговоры сторон об обмене зашли в тупик, поскольку Афганистан обусловил любую сделку освобождением помощника бен Ладена. США же отказываются об взаимодействия без освобождения своих граждан
Усама бен Ладен (архивное фото)
Усама бен Ладен (архивное фото) (Фото: Visual News / Getty Images)

Чиновники США и Афганистана уже несколько месяцев ведут тайные переговоры об освобождении заключенных, сейчас «Талибан» предложил американской стороне сделку — освобождение предполагаемого «переводчика» и «курьера» бывшего главы «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) Усамы бен Ладена в обмен на свободу граждан США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам трех человек, участвовавших в переговорах, несмотря на то, что за последний год из Афганистана были освобождены по меньшей мере пять американских заключенных, дискуссии о судьбе оставшихся зашли в тупик.

Несколько афганских чиновников подтвердили газете, что талибы выдвигают условием для любой потенциальной сделки освобождение последнего узника из Афганистана, оставшегося в тюрьме Гуантанамо. Речь идет о Мухаммаде Рахиме которого США обвиняют в работе на бен Ладена в качестве переводчика и курьера.

«Мы хотим, чтобы этих двух американских заключенных освободили, и в то же время должна проясниться судьба нашего заключенного, находящегося в Гуантанамо», — сказал NYT представитель талибов Забиулла Муджахид.

Би-би-си узнало, что глава «Талибана» опасается раскола
Политика
Хайбатулла Ахундзада

США же настаивают, что для любого продолжения взаимодействия Вашингтона с талибами должны быть освобождены американские заключенные. Администрация президента Дональда Трампа обвиняет новые власти Афганистана в ведении «дипломатии заложников» и требует освобождения по меньшей мере трех американцев.

Правительство талибов отрицает обвинения и добивается признания со стороны Соединенных Штатов. Движение заявляет, что у него только двое задержанных американцев — чиновники США идентифицировали их как Денниса Уолтера Койла, ученого, удерживаемого с января 2025 года, и Полинезиса Джексона, бывшего американского солдата, причины приезда которого в Афганистан остаются неясными.

Афганские чиновники заявили, что не располагают данными о местонахождении третьего гражданина США, Махмуда Хабиби, который, по данным ФБР, был арестован в Афганистане в 2022 году.

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил NYT, что ни один американский заключенный не содержится под стражей в целях заключения сделок. «Мы поддерживаем скорейшее решение этого вопроса. Мы никогда не арестовываем кого-либо для заключения сделок с его страной», — подчеркнул он.

«Мы хотим прогресса во всех областях сотрудничества с Соединенными Штатами», — добавил министр, уточнив, что имеет ввиду в том числе возобновление работы посольства США в Кабуле и укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Соединенные Штаты официально не признают талибов законной властью в Афганистане, однако американские представители несколько раз посещали страну, чтобы добиться освобождения американских заключенных, только за последний год. Первый обмен заключенными с «Талибаном» администрация Трампа провела на следующий день после его инаугурации, 21 января 2025 года.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Афганистан США Талибан обмен заключенными
Материалы по теме
Зеленский обвинил талибов в возвращении Афганистана в темные века
Политика
Би-би-си узнало, что глава «Талибана» опасается раскола
Политика
«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
FT узнала о переговорах Rheinmetall о создании немецкого аналога Starlink Политика, 09:51
Каждый десятый сотрудник компаний ничего не делает, выяснили в Стэнфорде Образование, 09:39
Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Карелии Общество, 09:38
Талибы предложили США сделку в обмен на свободу переводчика бен Ладена Политика, 09:35
В Дагестане задержали экс-главу регионального подразделения Росимущества Политика, 09:31
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона» Политика, 09:30
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных Политика, 09:22
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией Политика, 09:19
Эксперты оценили рост объема продаж элитных новостроек в Москве за год Недвижимость, 09:15
Дали доступ и ждут чуда: как обучать сотрудников работе с ИИПодписка на РБК, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:05
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи Политика, 09:03
Эксперты заявили о «расплате за бум» ипотеки в РоссииПодписка на РБК, 09:01
Постпред при ОБСЕ назвал точки соприкосновения России и Европы Политика, 09:00