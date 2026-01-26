Талибы предложили США сделку в обмен на свободу переводчика бен Ладена

Переговоры сторон об обмене зашли в тупик, поскольку Афганистан обусловил любую сделку освобождением помощника бен Ладена. США же отказываются об взаимодействия без освобождения своих граждан

Усама бен Ладен (архивное фото) (Фото: Visual News / Getty Images)

Чиновники США и Афганистана уже несколько месяцев ведут тайные переговоры об освобождении заключенных, сейчас «Талибан» предложил американской стороне сделку — освобождение предполагаемого «переводчика» и «курьера» бывшего главы «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России) Усамы бен Ладена в обмен на свободу граждан США. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам трех человек, участвовавших в переговорах, несмотря на то, что за последний год из Афганистана были освобождены по меньшей мере пять американских заключенных, дискуссии о судьбе оставшихся зашли в тупик.

Несколько афганских чиновников подтвердили газете, что талибы выдвигают условием для любой потенциальной сделки освобождение последнего узника из Афганистана, оставшегося в тюрьме Гуантанамо. Речь идет о Мухаммаде Рахиме которого США обвиняют в работе на бен Ладена в качестве переводчика и курьера.

«Мы хотим, чтобы этих двух американских заключенных освободили, и в то же время должна проясниться судьба нашего заключенного, находящегося в Гуантанамо», — сказал NYT представитель талибов Забиулла Муджахид.

США же настаивают, что для любого продолжения взаимодействия Вашингтона с талибами должны быть освобождены американские заключенные. Администрация президента Дональда Трампа обвиняет новые власти Афганистана в ведении «дипломатии заложников» и требует освобождения по меньшей мере трех американцев.

Правительство талибов отрицает обвинения и добивается признания со стороны Соединенных Штатов. Движение заявляет, что у него только двое задержанных американцев — чиновники США идентифицировали их как Денниса Уолтера Койла, ученого, удерживаемого с января 2025 года, и Полинезиса Джексона, бывшего американского солдата, причины приезда которого в Афганистан остаются неясными.

Афганские чиновники заявили, что не располагают данными о местонахождении третьего гражданина США, Махмуда Хабиби, который, по данным ФБР, был арестован в Афганистане в 2022 году.

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил NYT, что ни один американский заключенный не содержится под стражей в целях заключения сделок. «Мы поддерживаем скорейшее решение этого вопроса. Мы никогда не арестовываем кого-либо для заключения сделок с его страной», — подчеркнул он.

«Мы хотим прогресса во всех областях сотрудничества с Соединенными Штатами», — добавил министр, уточнив, что имеет ввиду в том числе возобновление работы посольства США в Кабуле и укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Соединенные Штаты официально не признают талибов законной властью в Афганистане, однако американские представители несколько раз посещали страну, чтобы добиться освобождения американских заключенных, только за последний год. Первый обмен заключенными с «Талибаном» администрация Трампа провела на следующий день после его инаугурации, 21 января 2025 года.