Падение режима Асада⁠,
0

Фидан назвал условия международной поддержки новых властей Сирии

Сюжет
Падение режима Асада
По его словам, если власти Сирии не будут сохранять территориальной целостность, угрожать соседним странам, сотрудничать с террористическими организациями и преследовать меньшинств, то они лишаться международной поддержки
Хакан Фидан
Хакан Фидан (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Если Сирия нарушат четыре основных принципа, которые определили для себя важными региональные страны, сирийские власти лишатся международной поддержки, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Как вспомнил Фидан, после того, как бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, в первую неделю региональные страны собирались вместе с европейцами и представителями США. Они опередили, чего они «хотят видеть от любого правительства в Дамаске» и выделили четыре приоритета.

«Отсутствие угроз для соседних стран, отсутствие сотрудничества с террористическими организациями, отсутствие преследований меньшинств и других этнических и религиозных групп, а также территориальная целостность и единство страны. Это четыре основных пункта, которые хотели бы видеть все», — сказал он в разговоре с телеведущей.

Эти четыре принципа региональные страны передали властям Сирии, уточнил министр иностранных дел.

«Если вы сможете это обеспечить — все будут вам помогать. Если не сможете или пойдете против этих принципов — люди перестанут вас поддерживать и начнут действовать против вас», — подчеркнул Фидан.

По его словам, президент Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа — «разумный человек». Фидан уточнил, что аш-Шараа принял все условия.

WSJ узнала о планах США полностью вывести армию из Сирии
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В начале декабря 2024 года в Сирии рухнул режим Башара Асада. Правившая более 50 лет в стране семейная династия потеряла власть всего за 12 дней после наступления повстанцев из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена).

Новым лидером Сирии на переходный период стал Ахмед аш-Шараа (ранее был известен под именем Абу Мухаммад аль-Джулани), глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

В конце марта он представил состав нового правительствасостав нового правительства страны и назвал его «правительством созидания и перемен».

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Турция Сирия поддержка власти
