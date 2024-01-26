В Ростове арестовали двух человек по делу о сотрудничестве с Украиной

Двух человек арестовали в Ростове-на-Дону за передачу Киеву данных о положении российских войск, участвующих в боях на Украине, сообщает ФСБ. С февраля 2022 года ведомство регулярно отчитывается о делах против россиян за госизмену

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В Ростове-на-Дону арестовали двух человек, подозреваемых в госизмене. Их обвиняют в сборе для Украины информации о дислокации подразделений, участвующих в военной операции, сообщила ФСБ.

«Выполняя задание иностранной разведки, путем визуального наблюдения собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа», — сказано в сообщении спецслужбы.

Следствие утверждает, что подозреваемые связались по собственному желанию со спецслужбами Украины и согласились сотрудничать, передавая сведения о российской армии. За это они получили денежное вознаграждение. Обоих поместили в СИЗО.

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о выявлении россиян, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и организациями. Это подпадает под ст. 275 УК (госизмена), по ней предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце января ФСБ сообщала, что пресекла попытку и предостерегла жителя Ростова-на-Дону от сотрудничества с украинскими спецслужбами. Как рассказывали в ведомстве, ростовчанин связался в мессенджере с кадровым сотрудником спецслужб Украины с целью оказания помощи, но передать информацию не успел.