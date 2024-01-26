Китай попросил Иран сдержать хуситов

Пекин дал понять Тегерану, что будет разочарован, если йеменские хуситы атакуют китайские корабли. Среди рычагов давления на Иран — нефть, почти все объемы Китай скупает со значительными скидками благодаря санкциям США

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Китайское руководство попросило власти Ирана сдержать хуситских повстанцев в Йемене от нападения на торговые корабли, указав на риски для двусторонней торговли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре иранских источника и дипломата.

Делегации из Пекина и Тегерана провели несколько встреч по этому вопросу, причем китайская сторона не высказывала каких конкретных комментариев или угроз о возможном ущербе для торговли. По словам источников, китайские чиновники ясно дали понять, что будут сильно разочарованы Ираном, если какие-либо китайские суда получат повреждения либо будут затронуты интересы Китая.

«По сути, Китай говорит: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам, чтобы они проявляли сдержанность», — сказал один из собеседников агентства.

Китай — крупнейший торговый партнер Ирана в течение последних десяти лет. Несмотря на это, отмечает Reuters, баланс торговли между странами является однобоким. Китайские нефтеперерабатывающие заводы купили в 2023 году более 90% объемов сырой нефти, произведенной Ираном, следует из данных Kpler. Остальных потенциальных покупателей отпугивают санкции США, за счет чего Китай получает значительную скидку. В то же время на иранскую сырую нефть приходится только 10% от всей нефти, потребляемой Китаем. Китай сэкономил миллиарды долларов, приобретая нефть с большими скидками у подсанкционных производителей — Ирана, Венесуэлы и России, эти страны обеспечивают Пекину почти 30% импорта сырой нефти. Иран подозревают в финансировании и снабжении хуситов оружием, официально иранские власти отрицают эти обвинения.

Американская сторона обращалась к Китаю с просьбой использовать свои рычаги влияния на Иран, чтобы тот сдерживал хуситов, рассказал Reuters источник среди высокопоставленных чиновников США.

В МИД Китая на просьбу прокомментировать слова анонимных источников ответили, что Пекин — «искренний друг стран Ближнего Востока и привержен содействию региональной безопасности и стабильности, а также стремлению к общему развитию и процветанию». Пекин в январе призвал прекратить нападения на коммерческие суда в Красном море, но не упомянул в своем заявлении Иран или хуситов.

Китай, будучи одним из крупнейших торговых игроков в мире, значительно пострадал от перебоев судоходства в Красном море, и восстановление стабильности в регионе является для него приоритетом, рассказал Reuters бывший китайский дипломат, советник нефтяного гиганта Saudi Aramco, профессор китайского университета Сучжоу Виктор Гао. Однако, по его словам, Пекин видит главную причину возникновения этой проблемы в том, как Израиль ведет войну в секторе Газа, а потому не захочет публично возлагать вину на хуситов.

Аналитики International Crisis Group назвали закупки нефти и надежду на привлечение инвестиций потенциальными рычагами давления Пекина на Тегеран. По их мнению, Китай до сих пор неохотно обращался к этим рычагам по некоторым причинам. Аналитик Али Ваез считает, что власти Китая понимают: Иран не вполне контролирует хуситов.