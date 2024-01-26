 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китай попросил Иран сдержать хуситов

Reuters: Китай попросил Иран сдержать хуситов из-за риска общей торговли
Пекин дал понять Тегерану, что будет разочарован, если йеменские хуситы атакуют китайские корабли. Среди рычагов давления на Иран — нефть, почти все объемы Китай скупает со значительными скидками благодаря санкциям США
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китайское руководство попросило власти Ирана сдержать хуситских повстанцев в Йемене от нападения на торговые корабли, указав на риски для двусторонней торговли. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре иранских источника и дипломата.

Делегации из Пекина и Тегерана провели несколько встреч по этому вопросу, причем китайская сторона не высказывала каких конкретных комментариев или угроз о возможном ущербе для торговли. По словам источников, китайские чиновники ясно дали понять, что будут сильно разочарованы Ираном, если какие-либо китайские суда получат повреждения либо будут затронуты интересы Китая.

«По сути, Китай говорит: «Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам, чтобы они проявляли сдержанность», — сказал один из собеседников агентства.

Китай — крупнейший торговый партнер Ирана в течение последних десяти лет. Несмотря на это, отмечает Reuters, баланс торговли между странами является однобоким.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы купили в 2023 году более 90% объемов сырой нефти, произведенной Ираном, следует из данных Kpler. Остальных потенциальных покупателей отпугивают санкции США, за счет чего Китай получает значительную скидку. В то же время на иранскую сырую нефть приходится только 10% от всей нефти, потребляемой Китаем.

Китай сэкономил миллиарды долларов, приобретая нефть с большими скидками у подсанкционных производителей — Ирана, Венесуэлы и России, эти страны обеспечивают Пекину почти 30% импорта сырой нефти.

Иран подозревают в финансировании и снабжении хуситов оружием, официально иранские власти отрицают эти обвинения.

Иран повысил цены на нефть для «чайников» из Китая
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская сторона обращалась к Китаю с просьбой использовать свои рычаги влияния на Иран, чтобы тот сдерживал хуситов, рассказал Reuters источник среди высокопоставленных чиновников США.

В МИД Китая на просьбу прокомментировать слова анонимных источников ответили, что Пекин — «искренний друг стран Ближнего Востока и привержен содействию региональной безопасности и стабильности, а также стремлению к общему развитию и процветанию». Пекин в январе призвал прекратить нападения на коммерческие суда в Красном море, но не упомянул в своем заявлении Иран или хуситов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Китай, будучи одним из крупнейших торговых игроков в мире, значительно пострадал от перебоев судоходства в Красном море, и восстановление стабильности в регионе является для него приоритетом, рассказал Reuters бывший китайский дипломат, советник нефтяного гиганта Saudi Aramco, профессор китайского университета Сучжоу Виктор Гао. Однако, по его словам, Пекин видит главную причину возникновения этой проблемы в том, как Израиль ведет войну в секторе Газа, а потому не захочет публично возлагать вину на хуситов.

Аналитики International Crisis Group назвали закупки нефти и надежду на привлечение инвестиций потенциальными рычагами давления Пекина на Тегеран. По их мнению, Китай до сих пор неохотно обращался к этим рычагам по некоторым причинам. Аналитик Али Ваез считает, что власти Китая понимают: Иран не вполне контролирует хуситов.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Иран Йемен хуситы
Материалы по теме
Reuters узнал о причастности Ирана и «Хезболлы» к атакам хуситов на суда
Политика
Bloomberg сообщил о «повороте судьбы» в экономической гонке США и Китая
Экономика
Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Акции «Яндекса» подорожали на 9% за два дня в отсутствие новостей Инвестиции, 11:29
Леброна Джеймса рекордный 20-й раз выбрали для участия в Матче звезд НБА Спорт, 11:21
Суд продлил арест Гершковичу до конца марта Политика, 11:18
Игрок сборной Египта получил травму, неудачно сделав сальто на тренировке Спорт, 11:04
Как перевести деньги в Россию: все актуальные способы Инвестиции, 11:02
«Присцилла. Элвис и Я». Обзор фильма о супруге короля рок-н-ролла Life, 11:00
«Бренд» золота как защитного актива: спасет ли драгметалл от кризиса Pro, 10:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Китай попросил Иран сдержать хуситов Политика, 10:54
Пилот упавшего в Афганистане самолета опроверг наличие $1,2 млн на борту Общество, 10:51
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ Спорт, 10:35
Путин назвал заслуженным авторитет Индии на мировой арене Политика, 10:27
Россияне помогли аутсайдеру одержать победу в матче НХЛ Спорт, 10:23
«Нам ничего не надо»: как обойти секретаря во время «холодного звонка» Pro, 10:19
Джокович впервые за шесть лет проиграл Australian Open Спорт, 10:15