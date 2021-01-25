Премьер-министр Италии решил подать в отставку

Джузеппо Конте (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Премьер-министр Италии Джузеппо Конте 26 января объявит о своей отставке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета министров Италии.

Ожидается, что о своем решении Конте сообщит на заседании правительства, после чего передаст заявление об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

Конте пойдет на этот шаг, поскольку правящая коалиция в составе «Движения «5 звезд» и Демократической партии потеряла абсолютное большинство в верхней палате парламента, сообщила la Repubblica. Это произошло 13 января, после того как о решении покинуть правящую коалицию объявила партия «Живая Италия» бывшего премьера Маттео Ренци.

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