МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

Захарова обратила внимание на случаи изъятия личных вещей у россиян в немецких аэропортах и назвала Германию «территорией бесправия». Представитель МИДа напомнила, что согражданам рекомендовано воздержаться от поездок в ФРГ

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

МИД призывает российских граждан воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», — сказала Захарова и добавила, что рекомендации будут полезны в том числе командируемым в Германию журналистам, потому что «есть проблемы».

Такой комментарий представитель МИДа сделала на фоне инцидентов в Германии с россиянами, которые, по версии немецких правоохранителей, нарушили санкционный режим. В качестве примера Захарова рассказала о случае, произошедшем в аэропорту Штутгарта: представители немецкой таможни изъяли у россиянки личные вещи и наличные деньги, сославшись на нарушенные ею нормы санкционного регулирования.

Захарова утверждает, что таким образом немецкие власти обходятся не только с «простыми гражданами», но и с «публичными лицами». В подтверждение своих слов представитель МИДа напомнила о задержании в аэропорту Мюнхена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны. Сам Семак рассказывал, что их обязали заплатить штраф «за пару ботинок, очки и платок» и оставить все купленные на территории ЕС вещи.

«Такие случаи далеко не единичны. ФРГ де-факто превращена в территорию бесправия для людей определенной национальности, в данном случае людей из России, граждан нашей страны, русских, россиян», — заключила Захарова.

Страны Евросоюза ужесточили таможенные правила в ответ на военную операцию на Украине. В соответствии с европейскими санкциями с марта 2022 года в Россию из ЕС запрещено вывозить предметы роскоши, стоимость которых превышает €300 за штуку. К ним относятся одежда, обувь, косметика, электроника. Запрет не касается товаров, нужных для «официальных целей», для диппредставительств в России, международных организаций и их сотрудников.