МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
МИД призывает российских граждан воздержаться от поездок в Германию без особой необходимости, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.
«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», — сказала Захарова и добавила, что рекомендации будут полезны в том числе командируемым в Германию журналистам, потому что «есть проблемы».
Такой комментарий представитель МИДа сделала на фоне инцидентов в Германии с россиянами, которые, по версии немецких правоохранителей, нарушили санкционный режим. В качестве примера Захарова рассказала о случае, произошедшем в аэропорту Штутгарта: представители немецкой таможни изъяли у россиянки личные вещи и наличные деньги, сославшись на нарушенные ею нормы санкционного регулирования.
Захарова утверждает, что таким образом немецкие власти обходятся не только с «простыми гражданами», но и с «публичными лицами». В подтверждение своих слов представитель МИДа напомнила о задержании в аэропорту Мюнхена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны. Сам Семак рассказывал, что их обязали заплатить штраф «за пару ботинок, очки и платок» и оставить все купленные на территории ЕС вещи.
«Такие случаи далеко не единичны. ФРГ де-факто превращена в территорию бесправия для людей определенной национальности, в данном случае людей из России, граждан нашей страны, русских, россиян», — заключила Захарова.
Страны Евросоюза ужесточили таможенные правила в ответ на военную операцию на Украине. В соответствии с европейскими санкциями с марта 2022 года в Россию из ЕС запрещено вывозить предметы роскоши, стоимость которых превышает €300 за штуку. К ним относятся одежда, обувь, косметика, электроника. Запрет не касается товаров, нужных для «официальных целей», для диппредставительств в России, международных организаций и их сотрудников.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти
Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика
Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада