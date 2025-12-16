Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена
Главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его супругу Анну задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом Анна Семак сообщила в своем телеграм-канале.
По словам супруги Семака, в Германию они прилетали в первую очередь по медицинским вопросам, а задержаны были, когда отправлялись обратно.
«Я приобрела все, на что настроилась, а в аэропорту мы, не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free. Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы». <...> Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности…» — написала Анна.
По словам Семак, их заставили заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. «По новым законам, граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму €300 за товарную единицу», — добавила женщина.
На свой рейс супруги в итоге опоздали, потеряв билеты. «Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму», — отметила Семак.
Супруги состоят в браке с 2008 года. У них пять совместных детей: сыновья Семен, Иван и Савва, дочери Варвара и Илария. Кроме того, супруги воспитывали дочь Анны от первого брака Майю, а в 2016 году удочерили девочку с инвалидностью по имени Татьяна.
