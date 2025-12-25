Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах

В законе следует закрепить порядок действий избиркома на случай, если один человек назначен наблюдателем сразу на два избирательных участка, решил Конституционный суд

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В законе отсутствует руководство по действиям избирательной комиссии на случай, если один человек назначен наблюдателем на два выборных участка одновременно, постановил Конституционный суд после проверки конституционности п. 9 и 9.1 ст. 26 и п. 4 ст. 30 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«После получения списков [наблюдателей] комиссия должна проверить всех указанных лиц на предмет ограничений и убедиться в назначении конкретного лица наблюдателем только в одну комиссию», — к таким выводам пришел Конституционный суд. Хотя эти действия не предусмотрены законом, они прямо вытекают из обязательств избиркома, решил КС.

Ранее соответствующие разъяснения давали и в ЦИК, но в них не было указано, что избирком должен делать, если наблюдатель уже назначен на два участка. Это в КС посчитали пробелом в законе, который не соответствует Конституции и допускает «неоднозначное истолкование и противоречивое применение».

Чтобы решить проблему, законодатели должны устранить этот пробел, решил КС. А до того, как решение будет закреплено в законе, все кандидаты в наблюдатели обязаны письменно подтверждать свое согласие быть назначенными. Субъекты их назначения — партии, кандидаты и т.д. — должны хранить эти согласия и предоставлять их территориальным избиркомам (ТИК) при необходимости. Если выяснится, что человек пытается стать наблюдателем от нескольких субъектов сразу, ему может быть отказано в этом назначении, решил КС.

Таким образом Конституционный суд отреагировал на жалобу наблюдателя на выборах 2023 года в Совет депутатов Богородского муниципального округа Подмосковья Евгения Боброва. Тот заявил, что ТИК отказала ему в праве быть наблюдателем из-за того, что он был назначен одновременно и партией, и кандидатом на выборах. Бобров обратился в Ногинский городской суд по этому поводу, но получил отказ.

В 2016 году Госдума ограничила количество наблюдателей от каждого кандидата на выборах: с того момента партия или кандидат могут назначить не более двух своих представителей на участок.