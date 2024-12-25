WSJ узнала о беспокойстве из-за неопытности кандидата Трампа в главы ВМС

Фелан — инвестор и финансовый менеджер, у него есть опыт управления благотворительными организациями, но навыков в сфере безопасности может не хватить для решения проблем ВМС, считают военные

Джон Фелан (Фото: Harvard Business School / YouTube)

Неопытность предпринимателя Джона Фелана, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Военно-морских сил (ВМС), беспокоит военнослужащих этого рода войск, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных.

Как отмечает издание, Фелан — основатель MSD Capital (ныне — DFO Management), финансовый менеджер и филантроп, а также инвестор с обширными связями в кругах республиканцев. The New York Times также называет его одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании Трампа.

Однако у Фелана нет опыта работы в сфере национальной безопасности, достаточного, чтобы возглавить американские ВМС, пишут оба издания. В связи с этим чиновники ВМС выразили беспокойство в беседе с WSJ, что Фелан может быть недостаточно подготовлен к решению проблем, с которыми сталкиваются эти силы. Решение Трампа сделать его главой ВМС озадачило и некоторых давних соратников Фелана, сообщает издание.

У Фелана есть опыт управления благотворительными организациями, которые оказывают помощь сотрудникам ЦРУ и американским военным, пишет газета. Он является председателем Third Option Foundation, некоммерческой группы, созданной около десяти лет назад для поддержки сотрудников Центра специальных операций (SAC) ЦРУ и членов их семей. Это подразделение специализируется на секретных операциях.

Фелан также является членом совета директоров Spirit of America, некоммерческой организации, оказывающей помощь военному и дипломатическому персоналу США, отмечает WSJ со ссылкой на налоговую отчетность.

Трамп назвал Фелана кандидатом в главы ВМС США в конце ноября. Избранный президент хочет, чтобы предприниматель «изменил порядок вещей» в ВМС, говорилось в заявлении команды политика.

«В военном ведомстве достаточно опыта, но Джон Фелан станет лидером с деловым мышлением, который изменит правила игры и будет нужен ВМС для удовлетворения будущих потребностей, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорилось в заявлении команды Трампа.

ВМС США с 2021 года возглавляет Карлос дель Торо. Для утверждения Фелана на пост руководителя этих сил требуется одобрение сената США. По итогам последних выборов палату контролируют республиканцы.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января.