 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

WSJ узнала о беспокойстве из-за неопытности кандидата Трампа в главы ВМС

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Фелан — инвестор и финансовый менеджер, у него есть опыт управления благотворительными организациями, но навыков в сфере безопасности может не хватить для решения проблем ВМС, считают военные
Джон Фелан
Джон Фелан (Фото: Harvard Business School / YouTube)

Неопытность предпринимателя Джона Фелана, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Военно-морских сил (ВМС), беспокоит военнослужащих этого рода войск, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военных.

Как отмечает издание, Фелан — основатель MSD Capital (ныне — DFO Management), финансовый менеджер и филантроп, а также инвестор с обширными связями в кругах республиканцев. The New York Times также называет его одним из крупнейших спонсоров предвыборной кампании Трампа.

Однако у Фелана нет опыта работы в сфере национальной безопасности, достаточного, чтобы возглавить американские ВМС, пишут оба издания. В связи с этим чиновники ВМС выразили беспокойство в беседе с WSJ, что Фелан может быть недостаточно подготовлен к решению проблем, с которыми сталкиваются эти силы. Решение Трампа сделать его главой ВМС озадачило и некоторых давних соратников Фелана, сообщает издание.

WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в Сирии
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

У Фелана есть опыт управления благотворительными организациями, которые оказывают помощь сотрудникам ЦРУ и американским военным, пишет газета. Он является председателем Third Option Foundation, некоммерческой группы, созданной около десяти лет назад для поддержки сотрудников Центра специальных операций (SAC) ЦРУ и членов их семей. Это подразделение специализируется на секретных операциях.

Фелан также является членом совета директоров Spirit of America, некоммерческой организации, оказывающей помощь военному и дипломатическому персоналу США, отмечает WSJ со ссылкой на налоговую отчетность.

Трамп назвал Фелана кандидатом в главы ВМС США в конце ноября. Избранный президент хочет, чтобы предприниматель «изменил порядок вещей» в ВМС, говорилось в заявлении команды политика.

«В военном ведомстве достаточно опыта, но Джон Фелан станет лидером с деловым мышлением, который изменит правила игры и будет нужен ВМС для удовлетворения будущих потребностей, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорилось в заявлении команды Трампа.

ВМС США с 2021 года возглавляет Карлос дель Торо. Для утверждения Фелана на пост руководителя этих сил требуется одобрение сената США. По итогам последних выборов палату контролируют республиканцы.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ВМС США Дональд Трамп опыт работы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WP сообщила о дилемме для Трампа из-за войск США в Сирии
Политика
NYP узнала о 100-процентном настрое Трампа овладеть Гренландией
Политика
Спецпосланник Трампа описал, какого мира тот хочет для России и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 18:49
В Челябинской области при пожаре погибли трое детейОбщество, 22:50
ЦИК Белоруссии опубликовала декларацию Лукашенко о доходах и имуществеПолитика, 22:38
Одесского экс-военкома на выходе из СИЗО задержали по новому делуОбщество, 22:37
Цены на сжиженный газ в России обрушились из-за эмбарго ЕвросоюзаБизнес, 22:33
Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поездаОбщество, 22:21
В Казахстане заявили, что пассажиры разбившегося Embraer были пристегнутыОбщество, 22:18
ЦБ заявил о разработке мер по снижению ценовых скачков на утренних торгахИнвестиции, 22:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Заммэра Анапы перечислил, чего не хватает городу для уборки мазутаОбщество, 22:14
«Самолет» продлит программу обратного выкупа акцийИнвестиции, 22:08
В Тверской области почти на четыре месяца запретили запускать фейерверкиОбщество, 22:04
ЦСКА победил СКА в самом результативном «армейском дерби» в истории КХЛСпорт, 22:01
В авиакатастрофе Embraer 190 в Актау выжили три члена экипажаОбщество, 21:50
WSJ узнала о беспокойстве из-за неопытности кандидата Трампа в главы ВМСПолитика, 21:48
В Анапе ветеринары и волонтеры спасли более 1200 попавших в мазут птицОбщество, 21:47