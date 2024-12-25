На Украине на год запретили экспорт газа
Правительство Украины утвердило перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию на 2025 год. Под ограничения подпали в том числе соль, золото и природный газ.
Также, согласно постановлению, «нулевые квоты» введены на экспорт энергетического угля, топливной древесины, серебра, отходов или лома драгоценных металлов.
В то же время правительство установило квоты на 1 млн 300 тыс. т на коксующиеся угли (марки «К») и 400 тыс. тонн — на жидкое топливо (мазут). Кроме того, украинскими властями было введено лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и ряда другой продукции аграрного сектора.
По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, ежегодные лицензирование и квотирование вводятся для предотвращения возможного дефицита важных товаров на внутреннем рынке страны.
Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский исключил продление контракта с Россией на транзит газа, действие которого истекает в конце декабря. По условиям контракта «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа — 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024-м. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины».
Москва, в отличие от Киева, готова продолжать транзит через украинскую территорию, говорил в сентябре президент Владимир Путин. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 21 декабря заявил, что переговоры по вопросу транзита продолжаются, а Будапешт предлагает вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе.
Транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по газопроводу Ямал — Европа остановлены в 2022 году на фоне взаимных ограничений со стороны Польши и России. Прокачка по «Северному потоку» невозможна после подрыва обеих веток в сентябре 2022 года.
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