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Политика ,  
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Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Лайнер принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines, он должен был прибыть в Грозный в 8:20. На борту находились 67 человек, в МЧС Казахстана сообщили о 25 выживших. Кадыров призвал молиться за их выздоровление
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров <...>. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — написал Кадыров в телеграм-канале.

О 12 выживших в катастрофе ранее сообщало управление здравоохранения Мангистауской области. Однако позже в МЧС Казахстана уточнили, что выжили как минимум 25 человек.

Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе
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Летевший в Грозный Embraer 190 потерпел крушение вблизи аэропорта Актау этим утром. Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта Грозного, самолет из Баку из-за тумана в столице Чечни был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау.

В Минтрансе Казахстана уточнили, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них: 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии. В Azerbaijan Airlines сообщили, что, по предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с катастрофой ведомством будет проведено специальное расследование.

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Рамзан Кадыров авиакатастрофа Грозный Баку Казахстан
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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