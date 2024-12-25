 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Как под машину главы предприятия ОПК закладывали бомбу. Видео

ФСБ показала видео с моментом закладки бомбы под машину главы предприятия ОПК

Как под машину главы предприятия ОПК закладывали бомбу. Видео
Video

ФСБ показала кадры, как подозреваемые следили и закладывали бомбу под машину руководителя одного из предприятий ОПК. На видео, опубликованном спецслужбой, видно, как за мужчиной ведут наружную слежку. Также показаны кадры, как под его внедорожник закладывают взрывное устройство. Позже его удалось обезвредить при помощи робота.

Теракт был предотвращен в Подмосковье оперативниками ФСБ. Были задержаны трое граждан России, среди них трое — несовершеннолетние. Бомбу они собрали из частей, которые лежали в тайнике. В ФСБ полагают, что деятельность подозреваемых «координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров».

ФСБ задержала 7 человек за попытку теракта против главы предприятия ОПК
Политика

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ ОПК взрыв взрывное устройство
Материалы по теме
ФСБ задержала 7 человек за попытку теракта против главы предприятия ОПК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Аэропорт Чечни сообщил, что не принял разбившийся борт из-за туманаОбщество, 10:45
Крушение пассажирского самолета Баку-Грозный. Главное⁠Общество, 10:44
Минтранс Казахстана уточнил количество людей на борту упавшего самолетаОбщество, 10:43
От квартиры до целого района: как сделать дома энергоэффективнымиТренды, 10:43
Тренды 2024 года в мире криптовалютКрипто, 10:43
У разбившегося в Казахстане самолета оторвало хвостовую часть. ВидеоОбщество, 10:42
Авиакомпания назвала падение самолета под Актау «аварийной посадкой»Общество, 10:39
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 10:38
Как Дубай стал Меккой для криптоаферистов — BloombergPro, 10:33
Меняйло опроверг информацию о взрыве в районе телевышки во ВладикавказеОбщество, 10:29
Следователи выехали в ТЦ «Алания Молл» во ВладикавказеОбщество, 10:27
Кадры тушения пожара на месте крушения самолета в КазахстанеОбщество, 10:26
До семи лет тюрьмы и штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не статьИнвестиции, 10:25
Что будет с рынком элитного жилья Москвы в 2025 годуНедвижимость, 10:25