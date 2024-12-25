Как под машину главы предприятия ОПК закладывали бомбу. Видео

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ФСБ показала кадры, как подозреваемые следили и закладывали бомбу под машину руководителя одного из предприятий ОПК. На видео, опубликованном спецслужбой, видно, как за мужчиной ведут наружную слежку. Также показаны кадры, как под его внедорожник закладывают взрывное устройство. Позже его удалось обезвредить при помощи робота.

Теракт был предотвращен в Подмосковье оперативниками ФСБ. Были задержаны трое граждан России, среди них трое — несовершеннолетние. Бомбу они собрали из частей, которые лежали в тайнике. В ФСБ полагают, что деятельность подозреваемых «координировалась сотрудниками спецслужб Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров».