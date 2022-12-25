Бывший президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы по делу об аренде острова

Абдулла Ямин был президентом Мальдив в 2013–2018 годах. В 2019 году он получил пять лет тюрьмы по делу об отмывании денег, но позже Верховный суд отменил приговор

Уголовный суд Мальдив признал бывшего президента Абдуллу Ямина виновным в отмывании денег и взяточничестве, сообщает AP. Его приговорили к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере $5 млн.

Суд пришел к выводу, что Ямин положил на свой личный счет деньги, полученные от аренды острова Аара, и отмыл средства. Также он получил взятку в размере $1 млн от бывшего депутата Юсуфа Наима.

Показания по делу Ямина дал бывший вице-президент Мальдив Ахмед Адиб, передавало местное издание Times of Addu. По его словам, в 2015 году он узнал от Наима об интересе к острову со стороны одного из инвесторов (о ком именно идет речь, не уточняется). Он заявил, что стоимость аренды острова, который находился в ведении Министерства рыболовства и сельского хозяйства, была искусственно занижена с $5 млн до $2 млн по требованию Ямина.

Адвокат экс-президента Мохамед Джамиль Ахмед отрицал обвинения. Как пишет местный портал Avas, сторона защиты просила отложить вынесение приговора, но суд не удовлетворил ходатайство.

Ямин был президентом Мальдив с ноября 2013-го по ноябрь 2018 года. Как пишет AP, его обвиняли в коррупции, подавлении СМИ и преследовании политических оппонентов. В 2019 году Ямин был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу об отмывании $1 млн, однако два года спустя Верховный суд отменил приговор, заявив об отсутствии достаточных доказательств.