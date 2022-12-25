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Reuters посчитал ресурсы Европы в новом возможном эпизоде торговой войны

Reuters напоминает, что в настоящее время Европа не добывает ключевые элементы для батарей электропитания и не может быстро отказаться от ископаемого топлива. В то же время Китай и Россия обладают необходимыми ЕС минералами
Фото: David Gray / Reuters
Фото: David Gray / Reuters

К 2030 году Европа в новом возможном эпизоде глобальной торговой войны сможет нарастить производство ключевого элемента для батарей электропитания — лития, — только до 40% от своих потребностей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одну из европейских добывающих компаний.

Как указывает агентство, в настоящее время в Европе отсутствуют литиевые рудники. Первый из них должен появиться в Финляндии в 2025 году, далее — во Франции в 2028-м. Если оба проекта будут успешно реализованы, то к 2030 году Европа сможет добывать до 600 тыс. т карбоната лития в год или 40% от ожидаемого спроса.

В то же время, отмечает Reuters, добыча полезных ископаемых в развитых рынках может вызвать противодействие со стороны экологических организаций и привести к появлению картелей на рынке металлов. Поэтому лучшим вариантом агентство считает переработку необходимых металлов из бывших в употреблении приборов. «Европа перерабатывает 17% аккумуляторов, производимых в мире. Но к 2025 году эта доля вырастет до 48%», — приводит Reuters данные Fitch Solutions.

Кроме этого, по оценке аналитиков Bloomberg, Европе потребуется инвестировать $5,3 трлн в новые проекты по производству электроэнергии, особенно ветровой и солнечной, а также в разработку экологически чистого водорода, чтобы к 2050 году «освободиться» от ископаемого топлива.

Reuters указывает на доминирование Китая в производстве материалов, необходимых Европе для перехода к чистой энергетике. Так, агентство напоминает, что по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) в 2019 году на Китай приходилось 64% мирового производства графита, 60% редкоземельных элементов, 13% лития и 8% меди. Также на КНР приходится 87% мирового аффинажа и переработки редкоземельных элементов, 65% кобальта, 58% лития и 40% меди.

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Литий — ключевой элемент для технологического развития многих отраслей — автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии и других. Он наиболее важен при производстве аккумуляторных батарей большой емкости. Основным центром добычи металла на сегодня является «Литиевый треугольник» Южной Америки (до 70% запасов), охватывающий территории Чили, Боливии и Аргентины. Также литий добывают в США, Китае и Австралии.

В России литий не добывают, однако в начале февраля «Газпром», Минпромторг и Иркутская нефтяная компания подписали проект о намерениях по добыче металла на Ковыктинском месторождении. «Как известно, Россия весь объем потребляемого в стране лития импортирует. Именно поэтому особенно важно развивать отечественные технологические компетенции в этой сфере. «Газпром» активно участвует в работе по организации полного цикла импортозамещающих производств по добыче и переработке лития. Мы уже провели технико-экономическую оценку такого проекта на Ковыктинском месторождении. У него очень большой потенциал», — заявил тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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