Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 61,72 (-0,45) Quote, 25 дек, 13:00
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 68,41 (-0,5) Quote, 25 дек, 13:00
Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2» Бизнес, 00:00 Россияне назвали события и людей года Политика, 00:00 Александр Новак — РБК: «Мы уберем всю грязную нефть к середине 2020 года» Бизнес, 00:00 МИД предложил НАТО снизить масштаб учений сил альянса у границ России Политика, 25 дек, 23:45 В России назвали самые популярные тренды в соцсетях за 2019 год Общество, 25 дек, 23:40 Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора из-за лесов Общество, 25 дек, 23:24 Путин счел нужным работать над дальнейшим снижением ипотечных ставок Финансы, 25 дек, 23:12 Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади Общество, 25 дек, 23:02 В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции Политика, 25 дек, 22:53 Умер писатель и литературный критик Владимир Бушин Общество, 25 дек, 22:35 Пожар в дата-центре: как составить план действий на случай форс-мажора РБК и Инфосистемы Джет, 25 дек, 22:33 Путин не обсуждал ситуацию вокруг «Сафмара» на встрече с бизнесом Бизнес, 25 дек, 22:26 «Динамо» прервало шестиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ Спорт, 25 дек, 22:07 СМИ узнали об испытаниях способной поразить цели в США китайской ракеты Политика, 25 дек, 22:06
Политика ,  
0 
В конгрессе США нашли новый способ противостоять России и Турции
В конгрессе решили, что Греция, Кипр и Израиль смогут повлиять на энергетический рынок в Европе и умерить амбиции Анкары
Фото: Leah Millis / Reuters

Американский конгресс принял постановление, которое предполагает расширение сотрудничества с Грецией, Кипром и Израилем. В сенате заявляют, что таким образом рассчитывают умерить амбиции России и Турции в регионе Восточного Средиземноморья, сообщает The Hill.

Документ, подготовленный сенаторами Марко Рубио и Бобом Менендесом, предполагает укрепление связей с Грецией путем предоставления дополнительной военной помощи этой стране, а также снятие многолетнего эмбарго на поставки оружия Кипру.

Авторы законопроекта считают, что укрепление позиций США в регионе, где есть запасы природного газа, должно усилить конкурентоспособность на энергетическом рынке Европы и ослабить позиции России в этом вопросе. Также законодатели рассчитывают оказать давление на Турцию, которая всячески противодействует попыткам Греции и Кипра заявить о своем праве на разработку газовых месторождений.

Проголосовавший за документ республиканец Гус Билиракис назвал его очень своевременным, учитывая нестабильную ситуацию в Восточном Средиземноморье и позицию Турции, «стремительно отворачивающейся от Запада».

Поддержала конгресс и евангелическая организация «Объединение христиан за Израиль», которую The Hill называет важным союзником президента Дональда Трампа. «Во время авторитарного правления Реджепа Эрдогана Турция отказалась от ценностей, благодаря которым она оставалась союзником США и Израиля. Укрепление связей между США, Израилем, Грецией и Кипром должно продемонстрировать Анкаре, что большие и малые страны не боятся агрессивных намерений Турции», — говорится в заявлении основателя организации Джона Хеджи.

МИД Турции, реагируя на действия конгресса, обвинил США в попытке помешать мирному урегулированию на Кипре, указывает Al Jazeera. В Анкаре заявили, что снятие эмбарго на поставки оружия может привести к эскалации конфликта, который в 1974 году привел к разделению Кипра на две части (признанную ООН республику Кипр и непризнанную Турецкую республику северного Кипра).

В Афинах в свою очередь заявили, что не желают конфликтовать с Турцией и приглашают ее принять участие в проекте газопровода, по которому газ из Восточного Средиземноморья будет поступать в Европу.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Греция
Материалы по теме
Вашингтон счел провокацией договор Турции и признанных США властей Ливии
Политика
Госдеп увидел в санкциях против Турции подрыв деятельности НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter