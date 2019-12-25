Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 62,17 (-0,08) Quote, 24 дек, 12:44
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 68,91 (-0,09) Quote, 24 дек, 12:44
При пожаре в общежитии в Иркутской области погиб один человек Общество, 05:41 Аналитики назвали число сменивших профессию россиян за десять лет Общество, 05:31 В Приморье маршрутка насмерть сбила ребенка на пешеходном переходе Общество, 05:23 Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом Политика, 05:09 Издание AS включило Яшина в сборную лучших игроков в истории футбола Спорт, 04:50 Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области Общество, 04:24 Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России Политика, 04:16 Россия решила вернуться к проекту американской окололунной станции Технологии и медиа, 04:10 Что готов покупать Китай у России РБК и Открытие, 04:10 У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0 Общество, 03:52 По Крымскому мосту проехал первый пассажирский поезд Общество, 03:41 В нескольких регионах Грузии загорелись леса Общество, 03:25 Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы» Политика, 03:15 Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка Технологии и медиа, 03:15
Политика ,  
0 
Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом
Речь идет о фирме ProCom — операторе колл-центров, два из которых созданы на базе тюрем. Заключенные звонили потенциальным избирателям от имени штаба. Представители Блумберга разорвали контракт с фирмой, как только узнали об этом
Майкл Блумберг (Фото: Bernat Armangue / Associated Press)

Предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга, вступившего в президентскую гонку в США, сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных. Об этом сообщило издание The Intercept. Сам Блумберг подтвердил эту информацию в своем Twitter.

«Новостное издание точно сообщило, что субподрядчик одного из наших поставщиков использовал труд заключенных для телефонных звонков от имени моего штаба», — написал он. По словам Блумберга, его представители узнали об этом, только когда журналист издания позвонил в штаб. После этого контракт с компанией был разорван.

В заявлении штаба говорится, что его представители не поддерживают подобную практику и в дальнейшем будут тщательнее проверять компании, которые привлекают для выполнения различных работ.

По данным источника The Intercept, речь идет о фирме ProCom, которая является оператором колл-центров в Нью-Джерси и Оклахоме. Два из них работают на базе тюрем в Оклахоме и по крайней мере один из них звонил от имени штаба Блумберга.

Блумберг представил стратегию против Трампа на выборах-2020
Политика

Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что заключенные женского исправительного центра обзванивали от имени штаба потенциальных избирателей в Калифорнии. Они должны были закончить разговор упоминанием, что звонок оплачен политиком, но при этом не уточняли, что находятся в тюрьме.

«Мы не знали об этом и никогда бы не допустили этого», — заявила изданию представитель Блумберга Джули Вуд.

По словам соучредителя ProCom Джона Скаллана, минимальная зарплата, которую его фирма выплачивает управлению исправительного учреждения Оклахомы — $7,25 за час работы.

Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку 24 ноября. Он будет бороться за то, чтобы стать кандидатом от Демократической партии. По мнению миллиардера, победить Дональда Трампа на выборах в 2020 году ему помогут опыт в бизнесе и политике.

Майкл Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Находясь в этой должности, он представлял как демократов, так и республиканцев. Журнал Forbes оценил его состояние в $52,8 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Майкл Блумберг, предвыборный штаб
Материалы по теме
Блумберг ответил на сообщения о планах участвовать в президентской гонке
Политика
СМИ узнали о наборе Блумбергом волонтеров для президентской кампании
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter