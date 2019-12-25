Блумберг признал использование труда заключенных предвыборным штабом

Речь идет о фирме ProCom — операторе колл-центров, два из которых созданы на базе тюрем. Заключенные звонили потенциальным избирателям от имени штаба. Представители Блумберга разорвали контракт с фирмой, как только узнали об этом

Майкл Блумберг (Фото: Bernat Armangue / Associated Press)

Предвыборный штаб миллиардера Майкла Блумберга, вступившего в президентскую гонку в США, сотрудничал с компанией, которая использует труд заключенных. Об этом сообщило издание The Intercept. Сам Блумберг подтвердил эту информацию в своем Twitter.

«Новостное издание точно сообщило, что субподрядчик одного из наших поставщиков использовал труд заключенных для телефонных звонков от имени моего штаба», — написал он. По словам Блумберга, его представители узнали об этом, только когда журналист издания позвонил в штаб. После этого контракт с компанией был разорван.

В заявлении штаба говорится, что его представители не поддерживают подобную практику и в дальнейшем будут тщательнее проверять компании, которые привлекают для выполнения различных работ.

По данным источника The Intercept, речь идет о фирме ProCom, которая является оператором колл-центров в Нью-Джерси и Оклахоме. Два из них работают на базе тюрем в Оклахоме и по крайней мере один из них звонил от имени штаба Блумберга.