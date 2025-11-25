Ермак заявил, что Украина не откажется от будущего вступления в НАТО

Курс Украины на членство в НАТО закреплен в Конституции страны, и Киев от него не отступит, заявил Ермак. В предложенной США первой версии мирного плана был включен отказ Украины от вступления в альянс

Андрей Ермак (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Украина не откажется от своего вступления в НАТО в будущем, несмотря на мирный план Соединенных Штатов, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Его слова передает Axios.

При этом украинский политик добавил, что признает реальное положение дел. «Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО», — сказал Ермак.

Первоначальный мирный план, предложенный США, включал в том числе вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска, сокращение Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тыс. человек. и отказ Украины от вступления в НАТО.

Ермак подчеркнул, что стремление Киева к вступлению в альянс — это конституционное обязательство страны. Закон о закреплении в конституции страны курса в ЕС и НАТО вступил в силу в 2019 году. Согласно этому документу, президент Украины является «гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора».

Мирный план США решили сильно изменили по итогам переговоров с Украиной и представителями стран Европы в Женеве 23 ноября. По данным WP и FT, его сократили с 28 пунктов до 19. Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России, а «РБК-Украина» сообщило, что новый план Вашингтона не сокращает численность ВСУ.

После этого США и Украина достигли принципиального согласия по большинству аспектов мирного плана, отмечали Reuters и CBS. Одним из ключевых вопросов, включенных в новый проект, стали гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники предоставят Украине.

По словам Ермака, измененный мирный план соответствует интересам Украины и учитывает «красные линии» страны. «Я думаю, что теперь это выглядит очень солидно», — сказал он.

Кремль получил только первоначальный вариант соглашения. Президент Владимир Путин допустил, что этот план может стать основой для мирного урегулирования. Москва ожидает от американской стороны промежуточного варианта сделки, который США составили после диалога с Украиной и Европой.