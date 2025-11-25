Зеленский и Мерц провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ход мирных переговоров, написал Зеленский в телеграм-канале.
«Обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги. Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания коалиции желающих, где Германия будет сопредседательствовать», — уточнил он.
Президент Украины также выразил «благодарность за то, что Украина всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Германии».
Сторона ФРГ также подтвердила, что Мерц и Зеленский провели телефонные переговоры. «После воскресной встречи в Женеве канцлер и президент Украины обсудили статус переговоров о прекращении войны», — говорится в сообщении правительства Германии.
В прошлый четверг нардеп Алексей Гончаренко опубликовал проект мирного плана США, который был доработан в ходе переговоров Киева и Вашингтона в Женеве 23 ноября.По данным Washington Post, Politico и FT, первоначальный вариант был сокращен с 28 пунктов до 19. Как сообщил CBS со ссылкой на источники, Украина приняла мирное соглашение и ожидает уточнения некоторых «незначительных деталей».
Кремль получил первоначальный вариант соглашения. МИД России сообщил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта, который США составили после встречи в Женеве. Сегодня представители США вели переговоры по новой версии документа с российскими делегатами в Абу-Даби.
