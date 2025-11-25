 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Зеленский и Мерц провели телефонные переговоры

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ход мирных переговоров, написал Зеленский в телеграм-канале.

«Обсудили развитие ситуации и скоординировали следующие шаги. Также коснулись повестки дня сегодняшнего заседания коалиции желающих, где Германия будет сопредседательствовать», — уточнил он.

Президент Украины также выразил «благодарность за то, что Украина всегда может рассчитывать на лидерство и поддержку Германии».

Сторона ФРГ также подтвердила, что Мерц и Зеленский провели телефонные переговоры. «После воскресной встречи в Женеве канцлер и президент Украины обсудили статус переговоров о прекращении войны», — говорится в сообщении правительства Германии.

В прошлый четверг нардеп Алексей Гончаренко опубликовал проект мирного плана США, который был доработан в ходе переговоров Киева и Вашингтона в Женеве 23 ноября.По данным Washington Post, Politico и FT, первоначальный вариант был сокращен с 28 пунктов до 19. Как сообщил CBS со ссылкой на источники, Украина приняла мирное соглашение и ожидает уточнения некоторых «незначительных деталей».

Кремль получил первоначальный вариант соглашения. МИД России сообщил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта, который США составили после встречи в Женеве. Сегодня представители США вели переговоры по новой версии документа с российскими делегатами в Абу-Даби.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Владимир Зеленский Фридрих Мерц Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 20:59 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 20:59
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 21:21
Ермак заявил, что Украина не откажется от будущего вступления в НАТО Политика, 21:16
Лучшая немецкая лыжница пропустит Олимпиаду из-за допингового дела Спорт, 21:08
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 21:05
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 20:59
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 20:58
Путин уволил замглавы генпрокурора Политика, 20:56
Над Россией за десять часов сбили 16 дронов ВСУ Политика, 20:53
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ Политика, 20:50
СК сообщил о рехабе в Подмосковье, где пытали и избивали подростков Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36