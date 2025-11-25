 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Игорь Краснов призвал к жесткой реакции на коррупцию судей

Новый председатель Верховного суда Игорь Краснов призвал судей к жесткой реакции на коррупцию в их рядах. За последние два года ВККС дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 33 судей
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: ТАСС)

Игорь Краснов, возглавивший Верховный суд в сентябре, впервые выступил на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), передает корреспондент РБК.

Он призвал членов коллегии жестко реагировать на случаи нарушения закона судьями. «Столь же принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи. Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию», — заявил Краснов, до перехода в ВС возглавлявший Генеральную прокуратуру.

По оценке Краснова, строгие меры следует рассматривать как «инструмент защиты системы, сохранения доверия общества и поддержания высокой планки профессиональных стандартов».

По его словам, коллегия не только производит формальный кадровый отбор судей, но и «определяет вектор развития всего судейского корпуса, в связи с чем требует принципиального, взвешенного и объективного подхода при рассмотрении материалов».

Высшая квалификационная коллегия судей — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий.

Члены ВККС на заседании, начавшемся 24 ноября, дали согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей. В повестке предстоящих дней — рассмотрение еще трех представлений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

За последние два года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 33 представителей судейского корпуса, подсчитал РБК. В повестку включались представления председателя СК как в отношении действующих федеральных судей, так и в отношении военных и арбитражных судей, а также председателей районных судов, находящихся в отставке.

В 2025 году ВККС уже согласовала возбуждение уголовных дел в отношении 12 судей. Более половины решений касались подозрений в получении взяток (ст. 290 УК), но фигурировали и другие составы — от вынесения заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК) и злоупотребления полномочиями (ст. 286 УК) до мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК).

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания
Игорь Краснов судья Верховный суд коррупция
Игорь Краснов фото
Игорь Краснов
председатель Верховного суда России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Краснов рассказал Путину о потенциальном внедрении ИИ в судебную практику
Общество
Краснов поручил ускорить внедрение ИИ в работу судов
Технологии и медиа
Президиум Верховного суда сократили с 13 до 11 судей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 14:59 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 14:59
МИД заявил об отсутствии доказательств желания России напасть на Францию Политика, 15:11
Лавров рассказал о последствиях, если из плана уберут дух Анкориджа Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Экс-начальника управления Генпрокуратуры назначили судьей Верховного суда Политика, 15:02
Минфин поддержал допуск «квалов» к торгам криптовалютой после теста Инвестиции, 15:01
Последствия атаки дронов на Новороссийск. Видео Политика, 14:59
Кризис смыслов: как не потерять себя и двигать бизнес вперед Образование, 14:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Отпуск каждый день: чем привлекает недвижимость с курортной атмосферой Стиль, 14:51
КС обязал власти изменить закон о валютном регулировании после иска ВТБ Экономика, 14:44
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову Политика, 14:43
Тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту Политика, 14:42
Маск назвал Reuters худшим после новости о роспуске созданного им DOGE Политика, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39