Игорь Краснов призвал к жесткой реакции на коррупцию судей
Игорь Краснов, возглавивший Верховный суд в сентябре, впервые выступил на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), передает корреспондент РБК.
Он призвал членов коллегии жестко реагировать на случаи нарушения закона судьями. «Столь же принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи. Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию», — заявил Краснов, до перехода в ВС возглавлявший Генеральную прокуратуру.
По оценке Краснова, строгие меры следует рассматривать как «инструмент защиты системы, сохранения доверия общества и поддержания высокой планки профессиональных стандартов».
По его словам, коллегия не только производит формальный кадровый отбор судей, но и «определяет вектор развития всего судейского корпуса, в связи с чем требует принципиального, взвешенного и объективного подхода при рассмотрении материалов».
Высшая квалификационная коллегия судей — орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий.
Члены ВККС на заседании, начавшемся 24 ноября, дали согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей. В повестке предстоящих дней — рассмотрение еще трех представлений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении судей.
За последние два года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 33 представителей судейского корпуса, подсчитал РБК. В повестку включались представления председателя СК как в отношении действующих федеральных судей, так и в отношении военных и арбитражных судей, а также председателей районных судов, находящихся в отставке.
В 2025 году ВККС уже согласовала возбуждение уголовных дел в отношении 12 судей. Более половины решений касались подозрений в получении взяток (ст. 290 УК), но фигурировали и другие составы — от вынесения заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК) и злоупотребления полномочиями (ст. 286 УК) до мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК).
