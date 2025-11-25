В краснодарском селе обломки дрона повредили частный дом
В селе Первореченское Динского района Краснодарского края обломки беспилотников повредили навес частного дома, сообщает пресс-служба оперативного штаба региона в телеграм-канале.
«Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.
До этого оперштаб сообщил об обнаружении обломков дронов в центральной части Краснодара. В результате были повреждены несколько окон трех зданий: двух многоквартирных домов и офисного центра. Обошлось без пострадавших.
От атаки беспилотников пострадали также Новороссийск и Геленджик. В первом городе пострадали три многоквартирных дома. В одном из частных домов мужчина получил ранения и был госпитализирован.
В Геленджике, в селе Кабардинка, два частных дома были повреждены в результате атаки БПЛА. Мужчина, находившийся на улице во время отражения атаки, получил ранение в ногу ниже колена. Его госпитализировали, и его жизни ничего не угрожает.
