Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске

Водитель успел выпрыгнуть из кабины, он не пострадал. Загоревшуюся фуру быстро потушили

В селе Борисовка в Новороссийске обломки беспилотника упали в грузовик, сообщил региональный оперативный штаб.

«Фура после попадания загорелась. Водитель успел покинуть кабину, не пострадал», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как уточнила пресс-служба штаба, огонь быстро потушили.

Ранее в селе Мысхако, расположенном в городе Новороссийске, обломки беспилотника упали на пятиэтажный многоквартирный дом. В результате удара в одной из квартир вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В Новороссийске также пострадали два многоквартирных дома, один из которых был 16-этажным. В другом здании повреждения получили три квартиры на 11 и 12 этажах. В одном из пострадавших помещений возник пожар, который был быстро ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.

Также в результате падения обломков на частный дом был травмирован мужчина, который был доставлен в больницу.