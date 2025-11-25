 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске

Сюжет
Военная операция на Украине
Водитель успел выпрыгнуть из кабины, он не пострадал. Загоревшуюся фуру быстро потушили

В селе Борисовка в Новороссийске обломки беспилотника упали в грузовик, сообщил региональный оперативный штаб.

«Фура после попадания загорелась. Водитель успел покинуть кабину, не пострадал», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Как уточнила пресс-служба штаба, огонь быстро потушили.

Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА
Политика

Ранее в селе Мысхако, расположенном в городе Новороссийске, обломки беспилотника упали на пятиэтажный многоквартирный дом. В результате удара в одной из квартир вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В Новороссийске также пострадали два многоквартирных дома, один из которых был 16-этажным. В другом здании повреждения получили три квартиры на 11 и 12 этажах. В одном из пострадавших помещений возник пожар, который был быстро ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших среди жильцов нет.

Также в результате падения обломков на частный дом был травмирован мужчина, который был доставлен в больницу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Новороссийск дроны обломок пожар грузовики
Материалы по теме
Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА
Политика
В Новороссийске на фоне налета БПЛА открыли пункт временного размещения
Политика
В Геленджике при налете дронов пострадал мужчина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 02:39 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 02:39
Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине Политика, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Фура загорелась при падении обломков дрона в Новороссийске Политика, 02:30
Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА Политика, 01:57
В Новороссийске на фоне налета БПЛА открыли пункт временного размещения Политика, 01:50
В Геленджике при налете дронов пострадал мужчина Политика, 01:23
Обломки еще одного дрона в Новороссийске упали в Южном районе Политика, 01:16
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
NYT рассказала о воевавшем за Россию выпускнике колледжа Генштаба США Политика, 01:12
В Новороссийске обломки еще одного дрона попали в многоквартирный дом Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Третий аэропорт Краснодарского края приостановил полеты Политика, 00:51
В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались Политика, 00:49
Глава Геленджика сообщил об отражении атаки БПЛА Политика, 00:42
В Новороссийске из-за падения обломков пострадал мужчина Политика, 00:29