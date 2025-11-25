WP узнала, что союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной
Союзники США в Европе не поставлены в известность в полной мере о переговорах с Украиной, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
По его словам, в настоящей фазе в переговорах между США и Украиной есть ощущение «таинственности».
«Мы не участвуем в них. Мы пытаемся вступить в переговоры, но на данный момент американцы отказывают нам в этом», — сказал собеседник.
Дипломат также подчеркнул, что европейские официальные лица хотели бы «структурированного подхода».
«При котором дипломаты сидели бы вместе, теснясь друг к другу и создавая [что-то], что звучало бы как дипломатия, а не как что-то, написанное на ChatGPT», — подчеркнул собеседник.
Материал дополняется
