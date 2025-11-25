 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WP узнала, что союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной

WP: союзники США в ЕС знают не осведомлены полностью о переговорах с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

Союзники США в Европе не поставлены в известность в полной мере о переговорах с Украиной, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, в настоящей фазе в переговорах между США и Украиной есть ощущение «таинственности».

«Мы не участвуем в них. Мы пытаемся вступить в переговоры, но на данный момент американцы отказывают нам в этом», — сказал собеседник.

Дипломат также подчеркнул, что европейские официальные лица хотели бы «структурированного подхода».

«При котором дипломаты сидели бы вместе, теснясь друг к другу и создавая [что-то], что звучало бы как дипломатия, а не как что-то, написанное на ChatGPT», — подчеркнул собеседник.

В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались
Политика

Материал дополняется

Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Переговоры США Европа Украина мирный план
