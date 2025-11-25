 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались

Сюжет
Военная операция на Украине

Переговоры представителей США и Украины в Женеве, посвященные мирному плану урегулирования, хоть и завершились на позитивной ноте, они едва не сорвались в самом начале, заявил замглавы украинского МИДа Сергей Кислица, передает The Financial Times.

Как рассказал Кислица, американцы были внимательны, старались выслушать точку зрения представителей Украины и были открыты для предложений. «Почти все, что мы предложили, было принято во внимание», — сказал он.

Однако в начале переговоров между сторонами возникла атмосфера, которую Кислица описал как «очень напряженную». Как пишет газета, американцы приехали разочарованные утечками информации в СМИ за несколько дней до встречи.

«Первые часы были совершенно…», — сказал он, выдержав паузу на несколько секунд, — «висели на волоске».

Кислица добавил, что потребовалось почти два часа переговоров между руководителем украинской делегации на переговорах, главой офиса президента страны Андреем Ермаком и американской делегацией, чтобы снизить градус.

В Киеве допустили девальвацию гривны на фоне переговоров
Экономика
Фото:Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press

Ранее, 23 ноября, Женеве прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Украины и ряда европейских государств. Вашингтон представил мирный план, состоящий из 28 ключевых пунктов. В то же время, европейские страны разработали альтернативный документ, включающий 24 пункта, который был обнародован агентствами Reuters и The Telegraph.

Агентство Reuters указывало на существование двух различных европейских инициатив. Первая из них, подготовленная Великобританией, Францией и Германией, во многом повторяет американский план и основывается на его концептуальных положениях.

Мирные инициативы отличались по нескольким ключевым моментам: статус территорий, вопрос о членстве в НАТО и дальнейшая судьба замороженных российских активов. По данным Financial Times и The Washington Post, американский план после переговоров в Женеве был сокращен до 19 пунктов.

После встречи в Женеве как Украина, так и США объявили о разработке «обновленных и улучшенных рамок мирного урегулирования».

Материал дополняется

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина переговоры США Женева мирный план
