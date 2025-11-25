Третий многоквартирный дом Новороссийска пострадал от обломков БПЛА
В селе Мысхако в городе Новороссийске Краснодарского края обломки беспилотника попали в пятиэтажный многоквартирный дом, сообщает оперативный региональный штаб.
«Произошло возгорание в одной из квартир, которое оперативно ликвидировали. На месте работают экстренные и специальные службы», — говорится в сообщении в 1:53 мск.
Как уточнила пресс-служба штаба, обошлось без пострадавших.
До этого в Новороссийске пострадали еще два многоквартирных дома, один из которых 16-этажный. В другом доме пострадали три квартиры на 11-м и 12-м этажах. В одном из помещений начался пожар, который оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
Кроме этого, в результате падения обломков на один частный дом пострадал мужчина, его госпитализировали.
