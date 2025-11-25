В Новороссийске обломки еще одного дрона попали в многоквартирный дом

Пострадали три квартиры на 11 и 12 этажах, в одном из помещений возник пожар, его потушили. Предварительно, обошлось без пострадавших

Фрагменты сбитого беспилотника в Новороссийске попали по еще одному многоквартирному дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В результате повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Предварительно, никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Об отражении атаки БПЛА глава города Андрей Кравченко написал в 22:52 мск. Позднее региональный оперативный штаб сообщил, что в Новороссийске в результате налета беспилотников повреждения получил 16-этажный жилой дом. Затем оперштаб написал о пострадавшем из-за падения обломков беспилотника на частный дом.



Кравченко также написал, что в школе № 29, расположенной по адресу Волгоградская улица, 46, развернули пункт временного размещения.