В Новороссийске обломки еще одного дрона попали в многоквартирный дом
Фрагменты сбитого беспилотника в Новороссийске попали по еще одному многоквартирному дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«В результате повреждены три квартиры на 11 и 12 этажах. Возникшее возгорание в одном из помещений оперативно ликвидировали», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Предварительно, никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.
Об отражении атаки БПЛА глава города Андрей Кравченко написал в 22:52 мск. Позднее региональный оперативный штаб сообщил, что в Новороссийске в результате налета беспилотников повреждения получил 16-этажный жилой дом. Затем оперштаб написал о пострадавшем из-за падения обломков беспилотника на частный дом.
Кравченко также написал, что в школе № 29, расположенной по адресу Волгоградская улица, 46, развернули пункт временного размещения.
