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Политика ,  
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Мэр Пензы потребовал прекратить «спекуляцию» из-за слов о некрополях

Мэр Пензы Басенко призвал не спекулировать на его словах о некрополях в школах
Ранее глава города Басенко говорил, что следует подумать о психике детей и не создавать некрополи из табличек с именами погибших участников спецоперации в школах. Теперь он заявил о планах создать уголки в память о них
Александр Басенко
Александр Басенко (Фото: Александр Басенко / VK)

Мэр Пензы Александр Басенко назвал вырванными из контекста и скомпонованными слова о том, что в школах пока не надо создавать «некрополи» из мемориальных табличек в память о погибших участниках спецоперации. На публикации об этом Басенко отреагировал в своем телеграм-канале.

«Из моего сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти наших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова и распространены падкими на нездоровые сенсации телеграм-каналами. Прошу иметь уважение к нашим бойцам и прекратить эту информационную спекуляцию», — написал он.

Свое заявление о некрополях Басенко сделал на сессии Пензенской городской думы, комментируя отказ директора одной из школ повесить на здании табличку в память о погибшем в ходе военной операции выпускнике. Мэр отметил, что нужно задуматься о детской психике, ведь школа — это прежде всего образовательное учреждение, передало издание PenzaInform. «Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев», — сказал он.

Теперь мэр пишет, что в школах планируют создать «уголки в память о бойцах», кроме того, может появиться единый мемориал, где отразят имена всех погибших жителей города — участников операции.

Ситуацию также прокомментировал пензенский губернатор Олег Мельниченко. Он написал в телеграм-канале, что молодежи и школьникам обязательно надо рассказывать об участниках военной операции, и добавил, что всецело поддерживает идею создания воинского мемориала, посвященного им.

Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ
Политика
Александр Хинштейн

В Госдуме также отреагировали на слова Басенко. Мнения депутатов разделились. Александр Хинштейн назвал его позицию недопустимой и некорректной, а также призвал Мельниченко обратить внимание на ситуацию и «поправить главу города».

Виталий Милонов, напротив, счел, что решение по табличкам следует принять в конце военной операции, а сейчас не нужно «концентрироваться» на этом.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пенза Олег Мельниченко Военная операция на Украине школы

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ
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Мэр Пензы призвал не создавать на зданиях школ некрополи
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