Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ

Пензенский мэр Басенко предложил пока не вешать таблички в память о погибших участниках спецоперации в школах, чтобы не создавать некрополи. Депутат Хинштейн его позицию раскритиковал, Милонов поддержал

Александр Хинштейн (Фото: Государственная Дума России Федерации)

Позиция мэра Пензы Александра Басенко относительно памятных табличек на стенах школ в память о погибших участниках спецоперации недопустима и некорректна, заявил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн (фракция «Единая Россия»).

Басенко ранее на сессии городской думы, комментируя ситуацию с отказом директора одной из школ повесить на здании табличку в память о погибшем в ходе военной операции выпускнике, сказал, что пока не стоит создавать в школах некрополи.

«Нам работать над их (детей. — РБК) патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев», — сказал он. Басенко отметил, что в некоторых школах города по семь–восемь выпускников погибли в ходе спецоперации.

«Надеюсь, что губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения нашей партии Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала», — написал Хинштейн.

Другие депутаты Думы, напротив, поддержали позицию Басенко. Так, Виталий Милонов («Единая Россия») в беседе с «Подъемом» тоже сказал, что решение по табличкам следует принять в конце спецоперации, а сейчас не нужно «концентрироваться» на этом. «По итогам СВО в каждой школе обязательно нужно будет делать список и доску установить с именами тех бойцов, которые были выпускниками школы», — отметил Милонов.

Другой депутат, Михаил Берулава (КПРФ), также поддержал пензенского мэра. «В школе должно быть патриотическое воспитание, обязательно память, каждая школа гордится своими выпускниками, а вот превращать ее в мемориал — этого нам не надо», — сказал он и добавил, что к решению этого вопроса нужно подходить «взвешенно».