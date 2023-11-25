Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ
Позиция мэра Пензы Александра Басенко относительно памятных табличек на стенах школ в память о погибших участниках спецоперации недопустима и некорректна, заявил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн (фракция «Единая Россия»).
Басенко ранее на сессии городской думы, комментируя ситуацию с отказом директора одной из школ повесить на здании табличку в память о погибшем в ходе военной операции выпускнике, сказал, что пока не стоит создавать в школах некрополи.
«Нам работать над их (детей. — РБК) патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев», — сказал он. Басенко отметил, что в некоторых школах города по семь–восемь выпускников погибли в ходе спецоперации.
«Надеюсь, что губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения нашей партии Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала», — написал Хинштейн.
Другие депутаты Думы, напротив, поддержали позицию Басенко. Так, Виталий Милонов («Единая Россия») в беседе с «Подъемом» тоже сказал, что решение по табличкам следует принять в конце спецоперации, а сейчас не нужно «концентрироваться» на этом. «По итогам СВО в каждой школе обязательно нужно будет делать список и доску установить с именами тех бойцов, которые были выпускниками школы», — отметил Милонов.
Другой депутат, Михаил Берулава (КПРФ), также поддержал пензенского мэра. «В школе должно быть патриотическое воспитание, обязательно память, каждая школа гордится своими выпускниками, а вот превращать ее в мемориал — этого нам не надо», — сказал он и добавил, что к решению этого вопроса нужно подходить «взвешенно».
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами