 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ

Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о табличках об участниках операции
Пензенский мэр Басенко предложил пока не вешать таблички в память о погибших участниках спецоперации в школах, чтобы не создавать некрополи. Депутат Хинштейн его позицию раскритиковал, Милонов поддержал
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Государственная Дума России Федерации)

Позиция мэра Пензы Александра Басенко относительно памятных табличек на стенах школ в память о погибших участниках спецоперации недопустима и некорректна, заявил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн (фракция «Единая Россия»).

Басенко ранее на сессии городской думы, комментируя ситуацию с отказом директора одной из школ повесить на здании табличку в память о погибшем в ходе военной операции выпускнике, сказал, что пока не стоит создавать в школах некрополи.

«Нам работать над их (детей. — РБК) патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев», — сказал он. Басенко отметил, что в некоторых школах города по семь–восемь выпускников погибли в ходе спецоперации.

«Надеюсь, что губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения нашей партии Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала», — написал Хинштейн.

Пензенская область вслед за Воронежской объяснила выдачу повесток
Политика
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

Другие депутаты Думы, напротив, поддержали позицию Басенко. Так, Виталий Милонов («Единая Россия») в беседе с «Подъемом» тоже сказал, что решение по табличкам следует принять в конце спецоперации, а сейчас не нужно «концентрироваться» на этом. «По итогам СВО в каждой школе обязательно нужно будет делать список и доску установить с именами тех бойцов, которые были выпускниками школы», — отметил Милонов.

Другой депутат, Михаил Берулава (КПРФ), также поддержал пензенского мэра. «В школе должно быть патриотическое воспитание, обязательно память, каждая школа гордится своими выпускниками, а вот превращать ее в мемориал — этого нам не надо», — сказал он и добавил, что к решению этого вопроса нужно подходить «взвешенно».

Читайте на РБК Pro
«Из-за хобби мы отказали кандидату»: какие соцсети отпугнут работодателей
В России ужесточают контроль за информацией. Что могут ФСБ и Роскомнадзор
Как высокие ставки влияют на недвижимость и акции российских застройщиков
Как продвигаться в Telegram, если у вас нет €2 млн на рекламу
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пенза Александр Хинштейн

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В России создадут центр исторической памяти при президенте
Общество
Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки ВСУ
Политика
Мэр Пензы призвал не создавать на зданиях школ некрополи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Мягкое, пушистое, красное: где купить самые актуальные вещи сезона Стиль, 17:06
Стройка в суровых условиях: как модернизируются БАМ и Транссиб Национальные проекты, 17:04
Bloomberg узнал о предложении в ЕС смягчить будущие меры против России Политика, 16:53
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 16:47
«Спартак» проиграл «Металлургу» в матче лидеров КХЛ Спорт, 16:40
Хинштейн раскритиковал мэра Пензы за слова о некрополях на стенах школ Политика, 16:36
«Зенит» побил рекорд по продолжительности голевой серии в РПЛ Спорт, 16:26
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 16:24
В Подмосковье строительный кран упал при сносе комплекса «Снежком» Общество, 16:22
Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве Спорт, 16:10
Устранить слепые зоны: как бизнесу защищаться от усложнившихся кибератак Тренды, 16:06
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 16:01
Философия простора: каким будет квартал небоскребов, вдохновленный горами РБК Недвижимость, 15:55
Путин отметил большую и многогранную работу движения «Матери России» Общество, 15:51